Глумица врелим снимком усијала друштвене мреже

Гранд

25.11.2025

14:31

Глумица Лидија Вукићевић (62) важи за једну од најљепших и најхаризматичнијих телевизијских лица годинама уназад.

Иако је деценијама на малим екранима, многи тврде да се ни мало није промијенила, те да је задржала своју младоликост, али и д‌јевојачку фигуру. С обзиром на то да изузетно води рачуна о свом изгледу, није ни чудо што би јој на изгледу у седмој деценији и много млађе жене позавид‌јеле.

аца лукас

Сцена

Аца Лукас: Не осјећам се безбједно

Лидија неријетко на Инстаграму објави провокативну фотографију, а сада је снимком са терасе хотела залуд‌јела све припаднике мушког пола. Глумица се снимала из сваког угла, бујне груди су биле у првом плану, а када их је снимила у крупном кадру многима су пале вилице.

Lidija Vukićević

глумица

