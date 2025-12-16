Logo
Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица

Телеграф

16.12.2025

13:35

Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица
Фото: Танјуг/АП

Полиција у Београду ухапсила је јуче, Београђанку Н.А. (38), због сумње да је аутомобилом намјерно ударила Б.П. (45), италијанску држављанку и бившу супругу њеног садашњег мужа.

Драматична ситуација догодила се у четвртак, 11. децембра, на подручју Новог Београда. Према наводима полиције, инциденту је претходила вербална свађа између Н.А. и Б.П.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Хроника

Ухапшена још једна особа из Дома пензионера у Тузли

Жена задобила тешке повреде

Након расправе, Н.А. је сјела у свој аутомобил и ударила Б.П. возилом у пределу тијела, а затим се удаљила са мјеста догађаја. Повријеђена Б.П. хитно је превезена у КБЦ Земун, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде, укључујући прелом карлице.

Најновија вијест

Хроника

Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!

Полиција је ухапсила осумњичену Н.А. у понедјељак, а против ње је поднијета кривична пријава за наношење тешких тјелесних повреда.

Истрага је у току, а полиција ради на расвјетљавању свих детаља који су довели до овог сукоба.

(Телеграф)

