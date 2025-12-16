Посвађала се са бившом супругом свога мужа, па је прегазила аутом: Жени је сломљена карлица

Извор:
Телеграф
16.12.2025
13:35
Коментари:0
Полиција у Београду ухапсила је јуче, Београђанку Н.А. (38), због сумње да је аутомобилом намјерно ударила Б.П. (45), италијанску држављанку и бившу супругу њеног садашњег мужа.
Драматична ситуација догодила се у четвртак, 11. децембра, на подручју Новог Београда. Према наводима полиције, инциденту је претходила вербална свађа између Н.А. и Б.П.
Хроника
Ухапшена још једна особа из Дома пензионера у Тузли
Након расправе, Н.А. је сјела у свој аутомобил и ударила Б.П. возилом у пределу тијела, а затим се удаљила са мјеста догађаја. Повријеђена Б.П. хитно је превезена у КБЦ Земун, гдје су јој констатоване тешке тјелесне повреде, укључујући прелом карлице.
Хроника
Ухапшен директор Дома пензионера Тузла!
Полиција је ухапсила осумњичену Н.А. у понедјељак, а против ње је поднијета кривична пријава за наношење тешких тјелесних повреда.
Истрага је у току, а полиција ради на расвјетљавању свих детаља који су довели до овог сукоба.
(Телеграф)
Хроника
1 седм0
Хроника
1 седм0
Сцена
1 мј0
Србија
2 мј0
Србија
3 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч1
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
36
15
32
15
28
15
25
Тренутно на програму