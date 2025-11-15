Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Извор:
Б92
15.11.2025
17:19
Коментари:0
Луда журка на снимању музичког шоуа "Звезде Гранда" претворила се у прави спектакл када је Дара Бубамара током славља сјела на сто, који се затим преврнуо и ударио Драгана Којића Кебу.
Инцидент се догодио у тренуцима еуфорије, а Дара је одмах покушала да се нашали и оправда:
"Да се извиним Кеби јер је сто пао од њега. Ја стварно од лудила...", рекла је пјевачица.
Њену изјаву прекинула је Цеца, која је уз осмјех добацила:
"За мало Кеби да одузмеш живот", рекла је фолк дива.
Атмосфера је била на врхунцу јер се Кеба обиљежавао рођендан, па су се чланови жирија и такмичари потпуно опустили. На крају је и Кеба додао кроз смијех:
"Мили ме је пољубио, не могу да вјерујем", рекао је Којић.
Сцена
3 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму