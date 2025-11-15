Logo
Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"

Б92

15.11.2025

17:19

Дара Бубамара поломила сто и ударила Кебу: "За мало да му одузмеш живот"
Луда журка на снимању музичког шоуа "Звезде Гранда" претворила се у прави спектакл када је Дара Бубамара током славља сјела на сто, који се затим преврнуо и ударио Драгана Којића Кебу.

Инцидент се догодио у тренуцима еуфорије, а Дара је одмах покушала да се нашали и оправда:

"Да се извиним Кеби јер је сто пао од њега. Ја стварно од лудила...", рекла је пјевачица.

Њену изјаву прекинула је Цеца, која је уз осмјех добацила:

"За мало Кеби да одузмеш живот", рекла је фолк дива.

Атмосфера је била на врхунцу јер се Кеба обиљежавао рођендан, па су се чланови жирија и такмичари потпуно опустили. На крају је и Кеба додао кроз смијех:

"Мили ме је пољубио, не могу да вјерујем", рекао је Којић.

