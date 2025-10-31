Logo

Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

31.10.2025

21:17

Отказује се емитовање "Звезда Гранда"
Гранд продукција је издала саопштење да се најновија емисија "Звезде Гранда" неће емитовати.

"Поводом одлуке Владе Републике Србије да 1. новембар прогласи Даном жалости због трагичног догађаја и пада надстрешнице у Новом Саду прошле године, Гранд продукција обавјештава јавност да се емитовање емисије "Звезде Гранда", планирано за тај дан, одлаже и биће емитовано у новом термину о којем ће публика бити благовремено обавијештена", навели су из продукције.

Србија

Адвокат Мише Бачулова: Он је у згради УКП, не знам шта му се ставља на терет

Гранд продукција је додала и да нови термин посљедње емисије "Звезда Гранда" није познат.

Гранд продукција још једном изражава најдубље саучешће породицама настрадалих и саосјећа са свима погођенима овом трагедијом.

