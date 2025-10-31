Отказује се емитовање "Звезда Гранда"

Извор:
Гранд продукција је издала саопштење да се најновија емисија "Звезде Гранда" неће емитовати.
"Поводом одлуке Владе Републике Србије да 1. новембар прогласи Даном жалости због трагичног догађаја и пада надстрешнице у Новом Саду прошле године, Гранд продукција обавјештава јавност да се емитовање емисије "Звезде Гранда", планирано за тај дан, одлаже и биће емитовано у новом термину о којем ће публика бити благовремено обавијештена", навели су из продукције.
