Складиштар из БиХ хара у Звездама Гранда

31.10.2025

11:27

Марио Мијатовић
Фото: Гранд

Складиштар из Тузле, Марио Мијатовић, одушевио је и размрдао чланове жирија у Звездама Гранда правим народњачким репертоаром, на конто ког је награђен са шест гласова.

Седми глас додијељен му је нешто касније од стране продукције, која му је намијенила Снежану Ђуришић као менторку, на обострано задовољство.

Марио признаје да због велике треме коју је осјећао, није очекивао малтене ниједан глас, и да је ово за њега огроман успјех.

Радомир Лукић

Република Српска

Лукић: Створени услови за сагласност САД-а и Русије у СБ УН о низу питања везаних за БиХ

"Ваљда што сам кикснуо у једној од претходних сезона у којој сам био, било је катастрофално, па сам се плашио да и сад не буде тако", рекао је Мијатовић искрено.

Марио тврди да није замјерио Ђорђу Давиду паник тастер и да је и сам био свјестан грешака које је направио, с обзиром да се уопште не бави пјевањем.

"Ја сам складиштар, возим виљушкаре, и тако, није неки посао", казао је такмичар и додао:

"Моја жеља је да се бавим музиком, надам се само да ће трема престати да ме спутава".

У току његовог наступа највеселији члан жирија био је Кеба, а Марио је признао да је потајно њега прижељкивао за ментора, пише "Гранд".

Putin Tramp-15082025

Свијет

Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

"Он ми је некако најдражи, ако тако могу да кажем, али је Снежа сјајан избор, нема шта, знам да ће ме она усмјерити на прави пут", објаснио је Мијатовић.

Такмичар је рекао и то да је од многих сакрио да ће се појавити у најпопуларнијем музичком такмичењу, због малера, и неповјерења у самог себе.

"Мислим доста њих и зна, не може се баш све сакрити, па ћемо видјети њихову реакцију када ме буду видјели", закључио је Марио.

