Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина

Извор:

Агенције

31.10.2025

11:21

Коментари:

0
Откривено зашто је отказан састанак Трампа и Путина
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

САД су отказале планирани самит између предсједника Доналда Трампа и руског предсједника Владимира Путина након чврстог стајалишта Русије о тврдокорним захтјевима у вези с Украјином, извијестио је "Фајненшал Тајмс".

Одлука је донесена након напетог телефонског разговора између највиших дипломата двије земље, објавио је поменути сајт, позивајући се на људе упознате с тим питањем.

Владимир Путин

Свијет

''Они који нису вјеровали Путину, сада ће дефинитивно морати''

"Ројтерс" није могао потврдити извјештај ФТ-а. Бијела кућа није за сада одговорила на захтјев за коментар, а нити званичници руске владе нису били доступни.

Планови за самит у Будимпешти овог мјесеца између Трампа и Путина одгођени су након што је Москва остала при захтјевима, укључујући и захтјев да Украјина уступи више територија као услов за прекид ватре.

Трамп је подржао украјински позив на тренутни прекид ватре на садашњим линијама фронта.

Допис који је све промијенио

Неколико дана након што су се Трамп и Путин договорили да се састану у мађарској пријестоници како би разговарали о томе како окончати руски рат у Украјини, руско министарство спољних послова послало је Вашингтону допис у којем су истакнути исти захтјеви за рјешавање онога што Путин назива "главним узроцима" војне акције, који укључују територијалне уступке, значајно смањење украјинских оружаних снага и гаранције да се никада неће придружити НАТО, наводи лист.

новац-02102025

Економија

Хоће ли пензије у Српској бити увећане за 10 одсто?

Након телефонског разговора између руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија, након чега је Рубио рекао Трампу да Москва не показује спремност за преговоре, САД су отказале самит, додаје се у извјештају ФТ-а.

Украјински предсједник Володимир Зеленски изјавио је овог мјесеца да, иако је Украјина спремна за мировне преговоре, неће прво повући своје трупе са додатне територије како то тражи Москва.

Тагови:

Доналд Трамп

Владимир Путин

Русија

Америка

SAD

Украјина

Коментари (0)
