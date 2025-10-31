Logo

Све више незапослених у ЕУ

Извор:

Танјуг

31.10.2025

10:43

Коментари:

0
Све више незапослених у ЕУ
Фото: Pixabay

Стопа незапослености у ЕУ износила је 6,0 одсто у септембру 2025. године и порасла је у односу на септембар 2024. године када је била 5,9 одсто, објавио је Евростат.

Та стопа је стабилна у поређењу са августом 2025. године. У септембру ове године, прилагођена стопа незапослености износила је 6,3 одсто и она је стабилна у поређењу са августом 2025. године, као и са септембром 2024. године, преноси Танјуг.

илу-кисели купус-22092025

Савјети

Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

Евростат процјењује да је у септембру ове године било незапослено 13,246 милиона људи у ЕУ , од чега 11,003 милиона у еврозони.

У поређењу са августом 2025. године, незапосленост је порасла за 63.000 у ЕУ и за 65.000 у еврозони.

У поређењу са септембром 2024. године, незапосленост је порасла за 227.000 у ЕУ и за 187.000 у еврозони.

Подијели:

Тагови:

nezaposlenost

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ana Nikolić pjevačica

Сцена

''Бавићу се проституцијом'': Ана Николић у очају након што је скинута с лета у Дубаију

2 ч

0
Кисели купус

Савјети

Како на најбољи начин припремити кисели купус код куће

2 ч

0
Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Митровске задушнице

3 ч

0
Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка

Сцена

Рада Манојловић има новог дечка: Лијеп је као лутка

3 ч

0

Више из рубрике

Вјереница парохијана ухваћена са свештеником

Свијет

Скандал у парохијском дому: Свештеник ухваћен са вјереницом парохијана

3 ч

0
Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

Свијет

Тинејџери претукли мушкарца на смрт летвом и металном палицом

3 ч

0
Краљ Чарлс

Свијет

Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

3 ч

0
Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

Свијет

Руска ПВО оборила 130 украјинских дронова за једну ноћ

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

26

ФБИ спријечио терористички напад у Мичигену на ноћ вјештица

13

26

Ухапшен Миша Бачулов: Сумња се да је хтио лажирати своје тровање

13

21

Добре вијести за љубитеље Аудија

13

19

Београд кандидат за домаћина финала Лиге Европе

13

17

Познати кувар из БиХ открио трик за савршене кокице: Свако зрно ће пукнути

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner