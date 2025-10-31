Све више незапослених у ЕУ

Извор:
Танјуг
31.10.2025
10:43
Стопа незапослености у ЕУ износила је 6,0 одсто у септембру 2025. године и порасла је у односу на септембар 2024. године када је била 5,9 одсто, објавио је Евростат.
Та стопа је стабилна у поређењу са августом 2025. године. У септембру ове године, прилагођена стопа незапослености износила је 6,3 одсто и она је стабилна у поређењу са августом 2025. године, као и са септембром 2024. године, преноси Танјуг.
Евростат процјењује да је у септембру ове године било незапослено 13,246 милиона људи у ЕУ , од чега 11,003 милиона у еврозони.
У поређењу са августом 2025. године, незапосленост је порасла за 63.000 у ЕУ и за 65.000 у еврозони.
У поређењу са септембром 2024. године, незапосленост је порасла за 227.000 у ЕУ и за 187.000 у еврозони.
