Краљ Чарлс одузео све титуле брату Ендруу

Краљ Велике Британије Чарлс III одузео је свом млађем брату принцу Ендруу преостале титуле и наложио му да се исели из резиденције, саопштила је синоћ Бакингемска палата.
Према ријечима краљевске породице, од сада ће бивши принц бити познат као Ендру Маунтбатен Виндзор и мораће да напусти вилу Ројал лоџ у близини Виндзорског замка, гдје је живио више од 20 година.
Одлука је донијета због оптужби за сексуални напад и блиског пријатељства са осуђеним сексуалним преступником Џефријем Епстином.
Ендру, који се раније овог мјесеца одрекао титуле војводе од Јорка, преселиће се у "алтернативни приватни смјештај", саопштила је Бакингемска палата.
"Ове одлуке се сматрају неопходним, упркос чињеници да он и даље пориче оптужбе против себе. Њихова величанства желе да јасно ставе до знања да су њихове мисли уз жртве и преживјеле свих облика злостављања, као и да саосећају са њима", наводи се у саопштењу.
Упркос томе што је остао без титула, Ендру је и даље осми у реду за британски пријесто, преноси Би-Би-Си.
Скандал око везе принца Ендруа са Епстином поново је у центру пажње после оптужби за сексуално злостављање које су поновљене у постхумно објављеним мемоарима Вирџиније Ђуфре, која у књизи тврди да је имала сексуалне односе са принцом у три наврата, једном уз присуство Епстина и "још осам младих девојака".
Ендру, који је 2022. године постигао финансијско поравнање са Ђуфре, више пута је негирао било какву кривицу.
Ђуфре је завршила рад на књизи "Ничија дјевојка", пре него што је у априлу, у 41. години извршила самоубиство у Аустралији.
Књига је објављена овог мјесеца, пише РТ Балкан.
