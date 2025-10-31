НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

Извор:
НАСА је одлучила да одговори на тврдње ријалити звезде Ким Кардашијан, која је у недавној епизоди своје серије изјавила да верује како је слетање на Мјесец 1969. године било лажирано.
Вршилац дужности администратора агенције, Шон Дафи, јавно је поручио 45-годишњој милијардерки да су астронаути заиста ходали по Мјесецу.
Реакција из НАСА-е стигла је у четвртак, 30. октобра, а Шон Дафи огласио се на друштвеној мрежи X. "Да, Ким Кардашиан, били смо на Мјесецу већ… 6 пута!“, написао је Дафи уз исјечак из епизоде.
У наставку објаве подијелио је и достигнућа агенције. "И још боље: @NASAArtemis се враћа под вођством @POTUS-a. Побједили смо у прошлој свемирској трци, а побједићемо и у овој".
Све је почело у посљедњој епизоди серије The Kardashians, гдје је Ким снимала сцене за предстојећу драмску серију Рајана Марфија All’s Fair. У паузи снимања, изразила је своје сумње глумачкој колегиници Сари Полсон. „Шаљем ти, до сада, милион чланака и интервјуа са Базом Олдрином и... оним другим“, рекла је Кардашијан, мислећи на покојног Нила Армстронга.
Док су их припремали за снимање, Кардашијан је препричала интервју који је гледала: "Ова дјевојка пита: ‘Који је био најстрашнији тренутак путовања?’, а Олдрин одговара: ‘Није било страшног тренутка, јер се није догодило. Могло је бити страшно, али није било, јер се није догодило.’"
Кардашијан је објаснила својој колегиници да мисли како је Олдрин (95), пошто је „остарио“, почео да даје коментаре који су је навели да преиспита чињенице о мисији Аполо 11.
"Због тога мислим да се то није догодило", закључила је. Полсон није ни потврдила ни оповргла њене тврдње, већ је рекла да ће се „у неком тренутку озбиљно позабавити" том темом, пише Индекс.
Након што је сцена снимљена, Кардашијан је у својој приколици наставила разговор с једним од продуцената. „Мислим да нисмо били на Мјесецу. Мислим да је било лажирано“, поновила је, додајући како Олдрин "то сада стално говори у интервјуима".
Ким Кардашијан је у епизоди јасно дала до знања да је не брине што други мисле о њеној теорији. "Рећи ће да сам луда без обзира на све. Али, идите на ТикТок. Увјерите се сами“, поручила је гледаоцима.
Подијелила је и неколико „доказа“ који, по њеном мишљењу, подржавају ту теорију: "Зашто се застава вијори ако на Мјесецу нема гравитације? Ципеле у музеју имају другачији отисак од оног на фотографијама. И – зашто нема звијезда?"
