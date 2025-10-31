Кошарац: Долази вријеме да окупатор иде из БиХ

Извор:
Долази вријеме да окупатор иде из БиХ, поручио је члан Предсједништва СНСД-а Сташа Кошарац.
"Данас је важна сједница Савјета безбједности УН. Политичко зло које се зове Кристијан Шмит није ни позван. Шамарчина Сарајеву!", навео је Кошарац у објави на "Иксу".
У Њујорку ће данас бити одржана сједница Савјета безбједности УН о ситуацији у БиХ.
Из Републике Српске упућен је извјештај Савјету безбједности који ће на сједници предочити руски амбасадор при УН.
Влада Српске је у извјештају истакла да дестабилизујућа и нелегитимна владавина неизабраног Кристијана Шмита мора бити окончана, а његови декрети поништени.
Руски амбасадор у БиХ Игор Калабухов изјавио је Срни да ће Русија током сједнице Савјета безбједности заступати принципијелан став да Кристијан Шмит нема легитимитет и да ОХР треба затворити.
Сједницом Савјета безбједности предсједава Русија.
