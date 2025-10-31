Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

Извор:
Агенције
31.10.2025
08:55
Коментари:0
Сваке године се лик и дјело Светог Луке обиљежава 31. октобра.
Према предању, Свети Лука је био љекар по занимању, али и први хришћански иконописац. Вјерује се да је лично познавао Богородицу и да су три иконе које је насликао највјерније приказивале њен лик.
Фудбал
Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО
Његове мошти се данас чувају у Истанбулу, док се стопало светитеља налази у манастиру Косијерево код Никшића.
Свети Лука је аутор једног од четири Јеванђеља, трећег по реду у Новом завјету. Ријеч "јеванђеље" значи "добра вијест", и управо тако овај дан и треба доживјети: као подсјећање да вјера, доброта и смиреност доносе најљепше вијести и највише благослова.
У многим крајевима Србије, Свети Лука је дан када се "прогнозира" зима. Домаћин би рано ујутру одлазио у тор да обиђе стоку и по њеном понашању "читао" каква нас година чека.
Ако би животиње лежале и подвијале ноге, говорило се да стиже оштра и дуга зима. А ако су биле немирне и живахне, очекивала се блага година.
Свијет
Орбан: Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити
Слично вјеровање постоји и у вези са овновима - ако се женке нећкају и не прилазе мужјацима, долази хладна и сурова зима; ако су, пак, "веселије", вјерује се да ће вријеме бити топло и подношљиво.
Један показатељ ком најчешће вјерују јесте и по самом времену тог дана. Уколико је време сунчано, топло, очекује се блага зима и обрнуто, пише "Лепа и срећна".
Најновије
Најчитаније
09
36
09
32
09
28
09
28
09
23
Тренутно на програму