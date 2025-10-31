Logo

Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

Извор:

Агенције

31.10.2025

08:55

Коментари:

0
Шта значи када је на Светог Луку сунчан дан

Сваке године се лик и дјело Светог Луке обиљежава 31. октобра.

Према предању, Свети Лука је био љекар по занимању, али и први хришћански иконописац. Вјерује се да је лично познавао Богородицу и да су три иконе које је насликао највјерније приказивале њен лик.

dusan tadic tanjugap

Фудбал

Душан Тадић се намеће, Пауновић на потезу - ВИДЕО

Његове мошти се данас чувају у Истанбулу, док се стопало светитеља налази у манастиру Косијерево код Никшића.

Свети Лука је аутор једног од четири Јеванђеља, трећег по реду у Новом завјету. Ријеч "јеванђеље" значи "добра вијест", и управо тако овај дан и треба доживјети: као подсјећање да вјера, доброта и смиреност доносе најљепше вијести и највише благослова.

Како се "зна" каква нас зима чека?

У многим крајевима Србије, Свети Лука је дан када се "прогнозира" зима. Домаћин би рано ујутру одлазио у тор да обиђе стоку и по њеном понашању "читао" каква нас година чека.

Ако би животиње лежале и подвијале ноге, говорило се да стиже оштра и дуга зима. А ако су биле немирне и живахне, очекивала се блага година.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Ако ставите пиштољ на сто, прије или касније ће опалити

Слично вјеровање постоји и у вези са овновима - ако се женке нећкају и не прилазе мужјацима, долази хладна и сурова зима; ако су, пак, "веселије", вјерује се да ће вријеме бити топло и подношљиво.

Један показатељ ком најчешће вјерују јесте и по самом времену тог дана. Уколико је време сунчано, топло, очекује се блага зима и обрнуто, пише "Лепа и срећна".

Подијели:

Тагови:

Sveti Luka

православље

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

Србија

Изгорио познати ресторан, сумња се да је пожар подметнут

50 мин

0
Америка повлачи дио војске из европских земаља?

Свијет

Америка повлачи дио војске из европских земаља?

53 мин

0
Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак

Љубав и секс

Да ли сте знали: Ево како ваши пријатељи могу да вам упропасте брак

1 ч

0
Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

Друштво

Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

1 ч

0

Више из рубрике

Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

Друштво

Шта нас очекује: Објављена прогноза до уторка

1 ч

0
Какав ће бити посљедњи дан октобра?

Друштво

Какав ће бити посљедњи дан октобра?

1 ч

0
Беба дијете

Друштво

Република Српска богатија за 19 беба

1 ч

0
Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања

Друштво

Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

36

НАСА хитно реаговала због изјава Ким Кардашијан

09

32

Ковић: Скандалозни скуп у Сабору о Јасеновцу посљедица порицања геноцида над Србима

09

28

Пале цијене злата

09

28

Аца Лукас оплео жестоко: Ударио и на Цецу и Лепу Брену

09

23

Клуб посланика СНСД: Бошњачка "тројка" потврдила да жели приватизовати буџет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner