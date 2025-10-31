Данас је Лучиндан, ово су обичаји и вјеровања

Извор:
Српска православна црква данас слави Светог Луку, једног од првих проповједника хришћанства, савременика Исуса Христа и аутора једног од четири јеванђеља. Овај празник, у народу познат као Лучиндан, спада међу чешће крсне славе у српском народу.
Црква Светог Луку сматра оснивачем хришћанског иконописа, јер је живописао три иконе Пресвете Богородице и иконе апостола Петра и Павла.
Био је љекар по занимању, а у младости је у Антиохији учио грчку филозофију, медицину и живопис. Пратио је апостола Павла на мисионарским путовањима и написао Јеванђеље по Луки и Дјела апостолска.
Послије Павлoве смрти, Свети Лука је ширио хришћанство широм данашње Италије, Далмације, Црне Горе, Србије и Македоније. Према предању, у 84. години у Теби су га ухватили идолопоклоници и убили. Његове мошти се сматрају исцјелитељским.
Мошти Светог Луке су 12. јануара 1453. године пренесене из Епира у Смедерево.
Деспот Ђурађ Бранковић их је откупио од турског султана за 30.000 златних дуката, што се сматра једним од најзначајнијих духовних догађаја у историји Смедерева. Мошти су ту чуване све до пада града 1459. године.
У многим крајевима, вјерује се да се на Лучиндан не смију обављати тешки физички послови, посебно они који укључују сјечење, ударање или копање – да се не „узнемири светац“.
Домаћини опасују торове бијелим или црвеним концем, уз ријечи: „Иде Лука, ево вука“, вјерујући да ће то заштитити стоку од вукова.
У народним изрекама се каже: „Свети Лука, снијег до кука“, јер овај празник означава почетак зиме и кратких дана.
У неким мјестима се вјерује да први гост који уђе у кућу на Лучиндан доноси симболичну поруку за цијелу годину - ако је ведар и насмијан, година ће бити лака; ако је мрзовољан, домаћине очекују изазови.
У Црној Гори кажу да је дуга на небу појас Светог Луке и да, уколико је видите, то значи да Свети Лука моли Бога за нас.
Данас не смијете да будете преки и нервозни јер је Свети Лука био благ и миран, увијек је помагао људима.
Према народном вјеровању, данас ће се сазнати каква нас зима чека.
Народна изрека каже: „Свети Лука, зима кука“ – јер се од тог дана вјеровало да зима и календарски долази. Домаћини су од раног јутра гледали у небо. Ако би освануло ведро, вјеровало се да ће зима бити јака и дуга, а ако су облаци прекривали небо, предвиђала се блага и кишна зима.
У појединим крајевима жене су ујутро износиле мало пепела из огњишта и посипале га испред кућног прага – да „нити болест, нити зима не пређу праг“.
Лучиндан се обиљежава уз славски колач, жито и свијећу, а многе породице бирају посну трпезу, иако празник није обавезно постан. Тако се исказује поштовање према свецу који је живио скромно и служио другима. Ове године на овај празник се пости јер пада у петак.
Светог Луку вјерници славе и као заштитника љекара, фармацеута, болница и апотека, као и заштитника здравља дома и породице.
Српска православна црква слави и Светог Петра Цетињског, митрополита и господара Црне Горе.
Познат по залагању за помирење завађених племена, Свети Петар је живио скромно и цијели живот посветио свом народу. Упокојио се 31. октобра 1830. године, а његове мошти се чувају у Цетињском манастиру.
