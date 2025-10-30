Колике су казне ако немате зимске гуме?

Извор:
30.10.2025
Клизави путеви, магла и ниска температура већ стварају услове у којима љетне гуме губе функцију. Грађани кажу, спремни су.
"- Све посједујем задовољан сам цијеном
- Обраћам пажњу на шаре, све сам обавила на на вријеме то савјетујем другима
- Лоша гума је узрок саобраћајних несрећа то се зна.. Обраћам пажњу на квалитет гуме и проценат гуме у самој гуми", кажу грађани.
Стручњаци упозоравају да неадекватне гуме значајно повећавају ризик од саобраћајних незгода. Прилагођена зимска опрема, поручују, кључна је за сигурну вожњу.
Довољно је да погледамо статистику. Па свакако да је проблем адекватна зимска опрема омогућује аутомобилима адекватан степен пријањања и омогућује да ћете остварити зауставни пут. Возила која више сезона користе исте гуме који нису прилагођене путевима", каже Никола Ћопић, стручњак за безбједност саобраћаја.
Зимска опрема, према закону, подразумијева зимске гуме на свим точковима, са минималном дубином шаре од четири милиметра, као и ланце за снијег који се морају имати у гепеку. Казне износе 40 марака за физичка и 500 КМ за правна лица.
Ипак, многи возачи чекају посљедњи тренутак да посјете вулканизера што сваке године ствара гужве.
"Сад је највећа потражња до првог новембра сви се сјетили. Савјет је 15-20 дана прије ради монтаже и куповине нове гуме", каже Александар Јовић, вулканизер.
Монтажа и балансирање гума за величине 13 и 14 цола коштају 12 КМ по точку. 15-ке и 16-ке наплаћују по 14 КМ. Цијена гуме кажу расте с квалитетом и величином фелуге.
„Сама цијена гума средња класа Сава је 140 КМ, а неке квалитетније марке до 200КМ за неку стандардну димензију, каже Јовић.
Зимски услови не праштају грешке. Зимска опрема не значи само избјегавање казне већ спасене животе, сигурнију вожњу и одговоран однос према себи и другима.
