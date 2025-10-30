Logo

Колике су казне ако немате зимске гуме?

Извор:

АТВ

30.10.2025

19:47

Коментари:

1
Колике су казне ако немате зимске гуме?
Фото: АТВ

Клизави путеви, магла и ниска температура већ стварају услове у којима љетне гуме губе функцију. Грађани кажу, спремни су.

"- Све посједујем задовољан сам цијеном

- Обраћам пажњу на шаре, све сам обавила на на вријеме то савјетујем другима

- Лоша гума је узрок саобраћајних несрећа то се зна.. Обраћам пажњу на квалитет гуме и проценат гуме у самој гуми", кажу грађани.

Стручњаци упозоравају да неадекватне гуме значајно повећавају ризик од саобраћајних незгода. Прилагођена зимска опрема, поручују, кључна је за сигурну вожњу.

Довољно је да погледамо статистику. Па свакако да је проблем адекватна зимска опрема омогућује аутомобилима адекватан степен пријањања и омогућује да ћете остварити зауставни пут. Возила која више сезона користе исте гуме који нису прилагођене путевима", каже Никола Ћопић, стручњак за безбједност саобраћаја.

Зимска опрема, према закону, подразумијева зимске гуме на свим точковима, са минималном дубином шаре од четири милиметра, као и ланце за снијег који се морају имати у гепеку. Казне износе 40 марака за физичка и 500 КМ за правна лица.

Ипак, многи возачи чекају посљедњи тренутак да посјете вулканизера што сваке године ствара гужве.

"Сад је највећа потражња до првог новембра сви се сјетили. Савјет је 15-20 дана прије ради монтаже и куповине нове гуме", каже Александар Јовић, вулканизер.

Монтажа и балансирање гума за величине 13 и 14 цола коштају 12 КМ по точку. 15-ке и 16-ке наплаћују по 14 КМ. Цијена гуме кажу расте с квалитетом и величином фелуге.

„Сама цијена гума средња класа Сава је 140 КМ, а неке квалитетније марке до 200КМ за неку стандардну димензију, каже Јовић.

Зимски услови не праштају грешке. Зимска опрема не значи само избјегавање казне већ спасене животе, сигурнију вожњу и одговоран однос према себи и другима.

Подијели:

Тагови:

зимске гуме

Саобраћајна несрећа

удес

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Србија

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

42 мин

0
Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала

Сцена

Бањалучка пјевачица се огласила након ланчаног судара у којем је учествовала

1 ч

0
Је ли ово Шмитова опроштајна посјета?

Република Српска

Је ли ово Шмитова опроштајна посјета?

2 ч

6
Снијег цеста аутомобили паркинг

Занимљивости

5 најбољих начина како припремити ауто за зиму

3 ч

0

Више из рубрике

Више од двије деценије од вантјелесне оплодње у Српској

Друштво

Више од двије деценије од вантјелесне оплодње у Српској

2 ч

0
Цијене полагања ће расти: Гд‌је ћете најскупље, а гд‌је најјефтиније положити возачки испит?

Друштво

Цијене полагања ће расти: Гд‌је ћете најскупље, а гд‌је најјефтиније положити возачки испит?

2 ч

0
Муштулук за пензионере: Ускоро стиже једнократна помоћ

Друштво

Муштулук за пензионере: Ускоро стиже једнократна помоћ

4 ч

0
Упозорење за пензионере у Српској: Имате рок до 25.

Друштво

Упозорење за пензионере у Српској: Имате рок до 25.

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

48

Калабухов: ОХР постао препрека на путу унутрашњег дијалога у БиХ, Шмит нема легитимитет

21

40

Тестирање нуклеарног оружја: САД не планирају детонације већих размјера?

21

35

У језивом судару код Бањалуке погинули отац и син

21

20

Вреба нова превара: Зауставио се да помогне момку у невољи, умало настрадао!

21

13

Венс о нуклеарним пробама: Треба провјерити

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner