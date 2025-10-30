Упозорење за пензионере у Српској: Имате рок до 25.

Извор:
Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске продужио је рок за достављање потврде о редовном школовању студентима који студирају у Србији до 25. новембра, саопштено је из Фонда.
Одлука је донесена због околности које су отежале достављање потврда за студенте, кориснике породичне пензије, а односи се на 322 њих који до данас нису доставили потврду.
Фонд подсјећа да су потврде обавезне за све кориснике породичне пензије, студенте узрасне доби од 19 до 26 година, те да их је потребно доставити благовремено у најближу пословницу Фонда за кориснике у Републици Српској.
За кориснике са пребивалиштем ван Републике Српске потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида.
Недостављањем потврде о редовном школовању у предвиђеним роковима сматраће се да дијете које је корисник породичне пензије више није на редовном школовању, након чега ће се извршити обустава исплате породичне пензије.
За достављене потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру њихове исправности код школе или факултета као издаваоца документа.
