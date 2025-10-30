Logo

Упозорење за пензионере у Српској: Имате рок до 25.

Упозорење за пензионере у Српској: Имате рок до 25.
Фото: Pexels

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске продужио је рок за достављање потврде о редовном школовању студентима који студирају у Србији до 25. новембра, саопштено је из Фонда.

Одлука је донесена због околности које су отежале достављање потврда за студенте, кориснике породичне пензије, а односи се на 322 њих који до данас нису доставили потврду.

Дајана Радошљевић спровођење

Хроника

Дајана Радошљевић спроведена у ОЈТ Приједор

Фонд подсјећа да су потврде обавезне за све кориснике породичне пензије, студенте узрасне доби од 19 до 26 година, те да их је потребно доставити благовремено у најближу пословницу Фонда за кориснике у Републици Српској.

За кориснике са пребивалиштем ван Републике Српске потврда се доставља у надлежну филијалу Фонда, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида.

Спајдермен

Култура

Марвел објавио распоред за сљедећу годину, фанови шокирани: Гд‌је је "Спајдермен"?

Недостављањем потврде о редовном школовању у предвиђеним роковима сматраће се да дијете које је корисник породичне пензије више није на редовном школовању, након чега ће се извршити обустава исплате породичне пензије.

За достављене потврде Фонд, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру њихове исправности код школе или факултета као издаваоца документа.

