Познати метеоролог открива каква нас зима чека ове године

30.10.2025

11:17

Мраз зима минус лист
Фото: photos_by_ginny/Pexels

Недим Сладић говорио је о временским приликама у наредним данима, али и током зиме која је пред нама.

Када је ријеч о временским приликама оне ће бити стабилне до нед‌јеље.

– Већ у нед‌јељу са запада према нашим подручјима ће пристизати нешто влажног ваздуха и самим тим ће то донијети нешто више облака који ће бити доминантнији почетком седмице. С обзиром на то ће се преко нас премјестити долина кратког вала и влажан ваздух у комбинацији са нешто нижим ваздушним притиском условиће пролазак фронталног поремећаја у приземљу, па ће нам то донијети нешто кише око трећег новембра – најавио је Сладић.

Додаје да нас очекују пријатније температуре ваздуха.

Друштво

Сутра славимо Светог Луку: Једно обавезно избјегавајте

– У већем дијелу земље оне ће се кретати између 13 и 20 степени Целзијуса. Дакле, једна пријатнија страна јесени је пред нама, не потпуно стабилна, с обзиром на ту промјену времена која ће бити кратког вијека од другог дијела нед‌јеља, а нарочито током понед‌јељка, али мислим да се нико не може пожалити на вријеме у наредном периоду јер немамо нешто претјерано кише – истакао је Сладић.

Каква нас зима очекује?

Када је ријеч о временским приликама током зиме оне неће се, како најављује Сладић, битније разликовати у односу на претходне године.

– Прелиминарно ни ова зима се не би требала битније разликовати у односу протеклих 5-10 година. Што самим тиме значи да нас очекује релативно блага зима, са повременим угризима хладноће који ће долазити са истока континента што је одлика сваке зиме. У најтоплијим зимама смо имали барем један период од 7-15 дана са нешто нижим температурама ваздуха. Вјероватноћа појаве хладних таласа је највећа током јануара мјесеца – рекао је он, преноси Н1.

Тагови:

Вријеме

zima

meteorolog

