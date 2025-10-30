Logo

Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота

Глас Српске

30.10.2025

09:02

Црна статистика на путевима: Саобраћајке односе све више живота
Фото: АТВ

Црни биланс на путевима Републике Српске све је већи, што показују и подаци да је од јула до краја септембра ове године број погинулих у саобраћајним несрећама порастао за 70,8 одсто у односу на исти период прошле године.

У трећем кварталу ове године настављене су негативне бројке из прва два квартала, када је такође забиљежен повећан број саобраћајних несрећа у односу на исте периоде лани.

Према подацима Републичког завода за статистику, на друму је у трећем кварталу ове године живот изгубила 41 особа, док су у истом периоду лани погинула 24 лица.

Укупан број саобраћајних несрећа у трећем тромјесечју 2025. већи је за 28,1 одсто у односу на упоредни период прошле године, док је број повријеђених лица већи за 0,5 одсто.

Подаци говоре да се од јула до септембра ове године десило укупно 3.814 несрећа, од којих је њих 37 било са погинулим особама. Како је даље наведено, у том периоду укупно је повријеђено 1.189 особа.

Бројеви показују да се саобраћајне несреће најчешће дешавају уторком, а најмање недјељом.

Помоћник министра за друмски саобраћај Драган Милетић рекао је да је од почетка године у саобраћајним несрећама у Републици Српској погинуло 106 лица, што је око 20 одсто више него лани, због чега је неопходан опрез, посебно у зимским условима.

"Позивам возаче да прилагоде вожњу, нарочито зими, када су услови на путевима отежани, видљивост мања, коловози клизави и зауставни пут возила дужи", рекао је Милетић, пише Глас Српске.

