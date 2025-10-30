Logo

Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

Извор:

Агенције

30.10.2025

08:45

Телефонски разговор руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа није планиран у блиској будућности, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Не, још не", рекао је Песков новинарима.

Путин и Трамп разговарали су телефоном више пута у посљедњих неколико мјесеци, а задњи пут 16. октобра.

Два лидера су тада разговарала о геополитичким темама, укључујући сукобе у Украјини, Израел и Иран и будуће односе између Русије и САД.

