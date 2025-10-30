Песков открио да ли је планиран разговор Путина и Трампа

Извор:
Агенције
30.10.2025
08:45
Коментари:0
Телефонски разговор руског предсједника Владимира Путина и америчког предсједника Доналда Трампа није планиран у блиској будућности, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Не, још не", рекао је Песков новинарима.
Путин и Трамп разговарали су телефоном више пута у посљедњих неколико мјесеци, а задњи пут 16. октобра.
Два лидера су тада разговарала о геополитичким темама, укључујући сукобе у Украјини, Израел и Иран и будуће односе између Русије и САД.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
11
26
11
17
11
17
11
10
11
09
Тренутно на програму