Апокалиптични призори: Ураган Мелиса опустошио кипарске земље, страдало више од 30 људи

Ураган Мелиса изазвао је смрт више од 30 особа и разарања у карипским земљама, широм Јамајке, Хаитија, Доминиканске Републике и Кубе, преноси данас Скај њуз.
Званичници су до сада пријавили 25 смртних случаја на Хаитију, осам на Јамајци и један у Доминиканској Републици.
Снимци из ваздуха показују градове уништене олујом, која је у уторак, 28. октобра стигла на копно Јамајке као ураган пете категорије, са вјетровима до 295 километара на сат.
Један од најјачих урагана на Атлантском океану икада, Мелиса је ослабила када је стигла до Кубе у сриједу ујутру, али је и тамо изазвала разарање, рушење кућа и блокирање путева.
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе шаљу тимове за спасавање и реаговање како би помогли у напорима опоравка на Карибима, као и да владини званичници координишу акције са руководством Јамајке, Хаитија, Доминиканске Републике и Бахама.
As the eye of Hurricane #melissa swept over Jamaica, a metal sheet went airborne outside Savanna La Mar Hospital, narrowly missing doctors and nurses at the doors. It could've cost a life . A stark reminder, stay indoors and keep doors closed. 🇯🇲 #jamaica #hurricanemelissa pic.twitter.com/lsWXkzM7lF— ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) October 29, 2025
