Апокалиптични призори: Ураган Мелиса опустошио кипарске земље, страдало више од 30 људи

Извор:

Танјуг

30.10.2025

08:18

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Ураган Мелиса изазвао је смрт више од 30 особа и разарања у карипским земљама, широм Јамајке, Хаитија, Доминиканске Републике и Кубе, преноси данас Скај њуз.

Званичници су до сада пријавили 25 смртних случаја на Хаитију, осам на Јамајци и један у Доминиканској Републици.

Снимци из ваздуха показују градове уништене олујом, која је у уторак, 28. октобра стигла на копно Јамајке као ураган пете категорије, са вјетровима до 295 километара на сат.

влада-српске-зграда-16092025

Република Српска

"Међународна заједница да одбаци покушај уклањања Додика"

Један од најјачих урагана на Атлантском океану икада, Мелиса је ослабила када је стигла до Кубе у сриједу ујутру, али је и тамо изазвала разарање, рушење кућа и блокирање путева.

Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе шаљу тимове за спасавање и реаговање како би помогли у напорима опоравка на Карибима, као и да владини званичници координишу акције са руководством Јамајке, Хаитија, Доминиканске Републике и Бахама.

