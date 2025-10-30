Logo

Српска богатија за 16 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 16 беба, 11 дјевојчица и пет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

По три бебе рођене су у Добоју и Фочи, по двије у Бањалуци, Источном Сарајеву и Приједору, а по једна у Зворнику, Бијељини, Градишци и Невесињу.

У Добоју и Фочи рођене су по двије дјевојчице и по један дјечак, у Бањалуци и Источном Сарајеву по дјечак и по дјевојчица, у Приједору двије дјевојчице, у Зворнику, Бијељини и Градишци по једна дјевојчица, а у Невесињу дјечак.

Порода није било у Требињу.

