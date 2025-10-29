Бошњаци желе обиљежавање наводног злочина у Грабовици

Извор:
АТВ
29.10.2025
22:09
Коментари:0
Након 33 године Бошњаци у селу Грабовица код Котор Вароша, желе да организују обиљежавање наводног злочина у коме је како су они навели страдало 161 особа.
Организација шехида, погинулих бораца и несталих особа „Врбања“ Котор Варош жели 3. новембра полагањем цвијећа обиљежити „33-годишњицу страдања которварошких Бошњака, a једна од локација гдје су били заробљени је основна школа 'Грабовица' u селу Грабовица. То је изазвало оштре реакције борачке организације.
Из борачке организације кажу да за наводни злочин не постоји ниједан доказ.
Савановић поручује да Бошњацима, Србима, Хрватима није у интересу да се распирује било каква национална мржња, јер је Котор Варош средина добрих међуљудских односа. Мјештани, бивши борци, али и породице су најавиле контрамитинг ако се скуп деси.
Додају да се деценијама након сукоба измишљају догађаји за које не постоји никаква судска пресуда, а чији је циљ наметање кривице српском народу.
