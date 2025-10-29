Грађани протествују након напада пса луталице на дјечака (8)

29.10.2025
14:55
Коментари:0
Протест су покренули средњошколци из Горажда, а придружио им се велики број грађана који су указивали на дугогодишњи проблем, тражили да се преузме одговорност.
Федерални медији преносе да је ситуација са псима луталицама у Горажду кулминирала након што је истекао уговор са азилом за збрињавање напуштених паса, а у међувремену је пропао и тендер за склапање новог уговора јер се нико није пријавио.
Сцена
Трагедија за трагедијом за пјевачицу Гранда
Пас луталица синоћ је напао осмогодишњег дјечака који је, према ријечима породице, задобио теже повреде главе и тијела и тренутно је на Педијатријском одјељењу Кантоналне болнице као хируршки пацијент и његово стање је стабилно.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму