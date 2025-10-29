Logo

Грађани протествују након напада пса луталице на дјечака (8)

29.10.2025

14:55

Коментари:

0
Грађани протествују након напада пса луталице на дјечака (8)
Фото: Pixabay

Протест су покренули средњошколци из Горажда, а придружио им се велики број грађана који су указивали на дугогодишњи проблем, тражили да се преузме одговорност.

Федерални медији преносе да је ситуација са псима луталицама у Горажду кулминирала након што је истекао уговор са азилом за збрињавање напуштених паса, а у међувремену је пропао и тендер за склапање новог уговора јер се нико није пријавио.

Мала Цана

Сцена

Трагедија за трагедијом за пјевачицу Гранда

Пас луталица синоћ је напао осмогодишњег дјечака који је, према ријечима породице, задобио теже повреде главе и тијела и тренутно је на Педијатријском одјељењу Кантоналне болнице као хируршки пацијент и његово стање је стабилно.

Подијели:

Тагови:

napad

pas

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Земљотрес продрмао дио Републике Српске

Друштво

Земљотрес продрмао дио Републике Српске

1 ч

0
Какво вријеме се очекује сутра?

Друштво

Какво вријеме се очекује сутра?

1 ч

0
Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

Друштво

Преминуо угледни привредник из Српске - власник Металца

3 ч

0
Хајро се вратио из Њемачке у БиХ

Друштво

Вратио се из Њемачке у БиХ и отвара фирму

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

15

08

АТВ-у укинуте санкције

14

58

Виландер послао бруталну поруку Ђоковићу

14

57

Јачи од "сармата": Русија успешно тестирала атомског "посејдона"

14

57

Трагична потјера: Полицајац оптужен за несрећу у којој је погинуо његов колега

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner