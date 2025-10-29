Вратио се из Њемачке у БиХ и отвара фирму

Извор:
Агенције
29.10.2025
11:20
Коментари:0
Одлазак младих и стручних људи из Босне и Херцеговине, нажалост, није никаква новост а вијести о успјесима наших дојучерашњих суграђана у развијенијим и уређенијим системима су постале дио наше свакдоневице.
Међутим, ријетке, али лијепе приче су које се одвијају у супротном правцу и које говоре о повратку таквих особа у нашу државу.
Једна таква нам долази из Бугојна гдје се један локални мјештанин одлучио вратити у свој родни град.
Како пише "Бугојно Данас", млади Хајро је дуго година боравио у Њемачкој гдје је стицао искуство у електричарским пословима, а потом се са својим колегом одлучио на повратак у Босну и Херцеговину.
Он је покренуо фирму ХД-ЕлектроТехник која је у завршној фази свих неопходних процедура регистрације и сигурно је да ова прича може послужити као инспирација за многе младе предузетнике у БиХ, али и шире.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму