Logo

Република Српска богатија за 17 малих становника

Извор:

АТВ

29.10.2025

07:46

Коментари:

0
Република Српска богатија за 17 малих становника
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, 10 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Девет беба рођено је у Бањалуци, три у Приједору, двије у Фочи, а по једна у Добоју, Бијељини и Градишци.

Полиција Бразил

Свијет

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

У Бањалуци је рођено пет дјечака и четири дјевојчице, у Приједору два дјечака и једна дјевојчица, у Фочи двије дјевојчице, а у Добоју, Бијељини и Градишци по једна дјевојчица.

Порода није било у Источном Сарајеву, Зворнику, Требињу и Невесињу.

Подијели:

Тагови:

bebe

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

Свијет

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

3 ч

0
Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

Свијет

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

3 ч

0
Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

3 ч

0
Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

Свијет

Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

3 ч

0

Више из рубрике

Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

Друштво

Данас је Свети Лонгин Сотник: Изговорите ову молитву

3 ч

0
Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

Друштво

Хрватска уводи потпуну забрану: Како се школе у Српској боре са мобилним телефонима?

4 ч

1
Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

Друштво

Будимо хумани, позовимо 17114: Петру Шарићу из Бањалуке за лијечење потребно 155.667 евра

13 ч

0
Магија у студију АТВ-а: Ево које трикове је извео мађионичар Младен

Друштво

Магија у студију АТВ-а: Ево које трикове је извео мађионичар Младен

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

10

57

Познати идентитети полицајаца ухапшених у БиХ због подвођења дјевојчица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner