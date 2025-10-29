Република Српска богатија за 17 малих становника

Извор:
АТВ
29.10.2025
07:46
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 17 беба, 10 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Девет беба рођено је у Бањалуци, три у Приједору, двије у Фочи, а по једна у Добоју, Бијељини и Градишци.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и четири дјевојчице, у Приједору два дјечака и једна дјевојчица, у Фочи двије дјевојчице, а у Добоју, Бијељини и Градишци по једна дјевојчица.
Порода није било у Источном Сарајеву, Зворнику, Требињу и Невесињу.
