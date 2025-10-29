Logo

Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

Извор:

Танјуг

29.10.2025

07:44

Коментари:

0
Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу
Фото: Printscreen/Youtube/DawnNews

Најмање 64 особе, укључујући четири полицајца, погинуло је у пуцњави између полицијских снага и локалне банде у Рио де Жанеиру.

Како преноси портал Глобо, 81 особа је приведена у оквиру велике специјалне операције у фавелама сјеверног дијела Рио де Жанеира, након чега је у уторак дошло до пуцњаве.

Полиције паљбом из ватреног оружја, запаливши барикаде, а такође су и на полицијске снаге лансирали дронове који су носили бомбе.

Јамајка, ураган

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Полиција спроводи акцију против банде "Црвена команда", а у операције је укључено 2.500 полицајаца.

Ријеч је о једној од најстаријих и најнасилнијих банди у Рију која контролише неколико насеља на сјеверу града.

Подијели:

Тагови:

pucnjava

Brazil

poginuli

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

3 ч

0
Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

Свијет

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

3 ч

0
Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

Свијет

Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

3 ч

0
Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

Хроника

Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

3 ч

0

Више из рубрике

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

Свијет

Апокалиптични призори: Погледајте како изгледа Јамајка након урагана

3 ч

0
Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

Свијет

Снијег зауставио планинаре на Монт Евересту, хеликоптер се срушио током спасавања

3 ч

0
Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

Свијет

Хорор у породичној кући: Мушкарац насмрт избо жену и сина, покушао да убије и себе

3 ч

0
Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

Свијет

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

12

Ово је најбољи половњак по избору ауто-механичара

11

09

Гради се највећа шопинг зона у БиХ

11

06

"Лажима покушавају да умање страхоте Јасеновца"

11

02

Изјаловили се планови Електропривреде: Минус умјесто плуса

11

02

Човјечанство промашило климатски циљ: Разарајуће последице су неизбјежне

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner