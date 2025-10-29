Најмање 64 погинулих у размјени ватре између полиције и банде у Бразилу

Извор:
Танјуг
29.10.2025
07:44
Најмање 64 особе, укључујући четири полицајца, погинуло је у пуцњави између полицијских снага и локалне банде у Рио де Жанеиру.
Како преноси портал Глобо, 81 особа је приведена у оквиру велике специјалне операције у фавелама сјеверног дијела Рио де Жанеира, након чега је у уторак дошло до пуцњаве.
Полиције паљбом из ватреног оружја, запаливши барикаде, а такође су и на полицијске снаге лансирали дронове који су носили бомбе.
Полиција спроводи акцију против банде "Црвена команда", а у операције је укључено 2.500 полицајаца.
Ријеч је о једној од најстаријих и најнасилнијих банди у Рију која контролише неколико насеља на сјеверу града.
