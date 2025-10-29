Избоден мушкарац: Ево шта је претходило крвавом нападу

Извор:
Мушкарац (44) примљен је јуче у новопазарску болницу са тешким повредама стомака и знацима обилног крварења. Хитно је уведен у операциону салу, гдје су љекари успјели да му санирају повреде.
Полиција је одмах интервенисала и привела две девојке које су биле с њим у тренутку догађаја.
Према првим информацијама, сумња се да је мушкарца ножем напала дјевојка (25), с којом је наводно у емотивној вези. Према незваничним сазнањима, физичком обрачуну је претходио вербални сукоб око наркотика.
Мушкарац је полицији изјавио да је "пао и повредио се", што је потврдила и његова партнерка, али је одмах примјећено да се њихове изјаве не поклапају, због чега је случај подигнут на виши ниво истраге.
Инцидент се одиграо у стамбеној згради у централној градској зони, а повријеђени мушкарац је у тешком стању пребачен у новопазарску болницу.
Како кажу очевици, прилаз згради и околним улицама био је блокиран сатима, а полиција и форензичке екипе детаљно су обављале увиђај, преноси портал Србија Данас.
