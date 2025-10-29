Logo

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

Извор:

Танјуг

29.10.2025

07:07

Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи
Фото: Tanjug/AP/NOAA

Ураган Мелиса, који је у уторак погодио Јамајку као ураган пете категорије - један од најмоћнијих икада забиљежених у Атлантском басену - сада се креће ка источној Куби достижући јачину четврте категорије, због чега је у овој острвској земљи евакуисано 500.000 људи.

Олуја је са подручја Јамајке према Куби кренула као ураган треће категорије, али је у међувремену ојачала и прешла у четврту категорију, ближећи се источном дијелу Кубе, преноси Еј-би-си.

Национални центар за урагане је у посљедњем обавештењу навео да, ако ураган задржи тренутну снагу, Кубу ће погодити брзином од 215 километара на час.

Такође наводи да ће очекиване обилне падавине бити "опасне по живот и потенцијално ће донијети поплаве и изазвати клизишта", а биће праћене и "великим и деструктивним таласима".

Метеоролози очекују да ће Мелиса погодити Кубу у наредним сатима као изузетно опасан ураган.

Портпарол УН рекао је да је на Куби због урагана евакуисано 500.000 људи.

Касније данас, прогнозирано је да ће Мелиса погодити југоисточне или централне Бахаме и да ће донети услове тропске олује Хаитију, а до четвртка ће се приближити и Бермудима.

Након што је јуче донијео јаке вјетрове, обилне падавине и снажан олујни талас Јамајци, према речима министра из кабинета премијера, Дезмонда Макензија, више од 530.000 становника Јамајке - што представља око 77 одсто свих потрошача електричне енергије на острву, остало је без струје.

На Јамајци је пријављено троје мртвих прије него што се олуја сручила, а министар у влади каже да је прерано знати да ли има још жртава, преноси Би-би-си.

