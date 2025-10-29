Ураган Мелиса јача и креће се ка Куби, евакуисано 500.000 људи

Извор:
Танјуг
29.10.2025
07:07
Коментари:0
Ураган Мелиса, који је у уторак погодио Јамајку као ураган пете категорије - један од најмоћнијих икада забиљежених у Атлантском басену - сада се креће ка источној Куби достижући јачину четврте категорије, због чега је у овој острвској земљи евакуисано 500.000 људи.
Олуја је са подручја Јамајке према Куби кренула као ураган треће категорије, али је у међувремену ојачала и прешла у четврту категорију, ближећи се источном дијелу Кубе, преноси Еј-би-си.
Национални центар за урагане је у посљедњем обавештењу навео да, ако ураган задржи тренутну снагу, Кубу ће погодити брзином од 215 километара на час.
Такође наводи да ће очекиване обилне падавине бити "опасне по живот и потенцијално ће донијети поплаве и изазвати клизишта", а биће праћене и "великим и деструктивним таласима".
Метеоролози очекују да ће Мелиса погодити Кубу у наредним сатима као изузетно опасан ураган.
Портпарол УН рекао је да је на Куби због урагана евакуисано 500.000 људи.
Хроника
Мехмедагић, Дебевец и Пијук се изјашњавају о кривици
Касније данас, прогнозирано је да ће Мелиса погодити југоисточне или централне Бахаме и да ће донети услове тропске олује Хаитију, а до четвртка ће се приближити и Бермудима.
Након што је јуче донијео јаке вјетрове, обилне падавине и снажан олујни талас Јамајци, према речима министра из кабинета премијера, Дезмонда Макензија, више од 530.000 становника Јамајке - што представља око 77 одсто свих потрошача електричне енергије на острву, остало је без струје.
На Јамајци је пријављено троје мртвих прије него што се олуја сручила, а министар у влади каже да је прерано знати да ли има још жртава, преноси Би-би-си.
Хроника
4 ч0
Друштво
4 ч1
Економија
12 ч0
Регион
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму