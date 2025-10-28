Logo

Венс: Примирје у Гази у даље на снази

Извор:

Агенције

28.10.2025

22:14

Фото: Tanjug / AP

Потпредсједник Сједињених Држава Џејмс Дејвид Венс изјавио је да је примирје у Гази у даље на снази упркос израелским нападима на град Газу и међусобним оптужбама Израела и Хамаса за кршење прекида ватре.

"Примирје важи. То не значи да неће бити мањих окршаја ту и тамо", рекао је Венс новинарима.

Он је напоменуо да је упознат да је Хамас или неко други у Гази напао израелског војника.

"Очекујемо да ће Израелци одговорити, али мислим да ће се мир одржати упркос томе", рекао је Венс.

Тагови:

Израел

Хамас

