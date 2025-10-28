Огласио се Хамас: Ево зашто нису предали тијела

Извор:
Бригаде Ал-Касам, војно крило палестинског покрета Хамас, саопштиле су да ће одложити предају тијела таоца Израелу јер Тел Авив крши примирје.
"Одложићемо раније заказани пренос тијела таоца због кршења правила окупационих снага. Свака ескалација од Израела ће закомпликовати процес претраге и извлачења посмртних остатака, што ће заузврат успорити процес враћања тијела", наводи се у саопштењу.
Војно крило Хамаса јуче је саопштило да је пронашло тијело преминулог таоца у једном од тунела испод Појаса Газе и да планира да пребаци тијело Израелу данас у 18.00 часова по локалном времену.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је да је наредио војсци да изведе ударе у Гази након што је оптужио Хамас да крши споразум о прекиду ватре.
Неименовани израелски војни званичник рекао је да је Хамас прекршио примирје нападом на израелске снаге у подручју под израелском контролом.
