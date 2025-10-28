Logo

Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

Извор:

Агенције

28.10.2025

18:06

Фото: Tanjug / AP

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наредио је ударе на Појас Газе након консултација са војском, саопштено је из кабинета премијера.

"Након завршетка безбједносних консултација, премијер Нетанјаху је наложио војном руководству да одмах покрене снажне ударе на Појас Газе", наводи се у саопштењу.

Раније је израелски војни радио јавио да су припадници Хамаса отворили ватру на израелску војску у Појасу Газе, а да су Израелске одбрамбене снаге одговориле артиљеријском ватром у подручју Рафе.

