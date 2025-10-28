Хамас пуцао на израелску војску, Нетанјаху наредио ударе на Појас Газе

Извор:
Агенције
28.10.2025
18:06
Коментари:0
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наредио је ударе на Појас Газе након консултација са војском, саопштено је из кабинета премијера.
"Након завршетка безбједносних консултација, премијер Нетанјаху је наложио војном руководству да одмах покрене снажне ударе на Појас Газе", наводи се у саопштењу.
Раније је израелски војни радио јавио да су припадници Хамаса отворили ватру на израелску војску у Појасу Газе, а да су Израелске одбрамбене снаге одговориле артиљеријском ватром у подручју Рафе.
