Огласили се Руси: Те пријетње су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат

28.10.2025

17:30

Огласили се Руси: Те пријетње су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат

Пријетње белгијског министра одбране Теа Франкена да ће "избрисати Москву са мапе" су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат, саопштено је из руске Амбасаде у Бриселу.

"Овако надмене и неодговорне изјаве са прогнозама `руских ракетних напада на Брисел` и пријетњама да ће `избрисати Москву са мапе свијета` тешко да заслужују нашу пажњу због своје апсолутне абнормалности и потпуне одвојености од стварности", наводи се у саопштењу.

Из руске Амбасаде истичу да политичари који понекад прелазе све границе разума представљају пријетњу будућности европског континента, а не Русија.

"Белгијски министар одбране мора да оправда континуирани пад животног стандарда, смањење социјалних издатака, раширен криминал на улицама и доминацију илегалних миграната у земљи, као и да насмије људе признањима о плановима за преживљавање напада Русије уз помоћ личних залиха конзервиране хране, свијећа и батеријских лампи", наводи се у саопштењу.

Франкен је јуче рекао за белгијски лист "Морген" да су могући "руски ракетни напади на Брисел" и запријетио да ће "збрисати Москву са мапе".

