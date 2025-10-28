Огласили се Руси: Те пријетње су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат

28.10.2025
17:30
Пријетње белгијског министра одбране Теа Франкена да ће "избрисати Москву са мапе" су бесмислене и могу гурнути Европу у нови рат, саопштено је из руске Амбасаде у Бриселу.
"Овако надмене и неодговорне изјаве са прогнозама `руских ракетних напада на Брисел` и пријетњама да ће `избрисати Москву са мапе свијета` тешко да заслужују нашу пажњу због своје апсолутне абнормалности и потпуне одвојености од стварности", наводи се у саопштењу.
Из руске Амбасаде истичу да политичари који понекад прелазе све границе разума представљају пријетњу будућности европског континента, а не Русија.
"Белгијски министар одбране мора да оправда континуирани пад животног стандарда, смањење социјалних издатака, раширен криминал на улицама и доминацију илегалних миграната у земљи, као и да насмије људе признањима о плановима за преживљавање напада Русије уз помоћ личних залиха конзервиране хране, свијећа и батеријских лампи", наводи се у саопштењу.
Франкен је јуче рекао за белгијски лист "Морген" да су могући "руски ракетни напади на Брисел" и запријетио да ће "збрисати Москву са мапе".
