Преминуо књижевник Драган Вилић

Извор:

Агенције

08.12.2025

21:52

Преминуо књижевник Драган Вилић
Књижевник Драган Вилић преминуо је у недјељу, 7. децембра, у Ужицу, у седамдесетој години.

Ово је саопштило Удружење књижевника Републике Српске (УК РС), чији је Вилић био члан.

''Драган Вилић, рођен 1956. године у Гацку, Босна и Херцеговина. Од 1959. године до 1992. живио је у Сарајеву. У Сједињеним Америчким Државама живио је од 2002. до 2021. године, када се са супругом враћа на Балкан и послије пола године лутања балканским гудурама налази смирај у подножју планине Златибор у близини Ужица, гдје је до смрти живио са супругом, далеко од дјеце и унуке, који су остали у Америци'', јављено је из УК РС, уз напомену да је објавио четири романа, три збирке приповједака и пет збирки поезије, уз још неколико књига других жанрова, међу којима су драме, мисли и записи.

Био је, како је речено у саопштењу, и члан Удружења књижевника Србије, Матице српске, Друштва књижевника Војводине, Књижевног клуба "Савез књижевника у отаџбини и расејању" и Књижевног клуба "Скадарлијска боемија".

''Поред објављених књига, његови радови (поезија, проза, новинарски записи, критике, рецензије) излазили су у разним књижевним часописима, новинама, збиркама, као што су Ослобођење, зборници Ријеч, Свитак, те на неким електронским сајтовима. Прије доласка у Америку био је доста активан учесник књижевних манифестација у Републици Српској, БиХ, гдје је једно вријеме био оснивач и секретар Просвјете у Источном Сарајеву (Тадашњем Српском Сарајеву)'', јављено је у саопштењу УК РС.

Његов књижевни рад, додаје се у саопштењу, пропратило је неколико радио и ТВ кућа на којима су емитована његова дјела и интервјуи са њим.

''Са повратком из иностранства наставља са промоцијама, учешћима на књижевним вечерима и осталим књижевним активностима широм Србије и БиХ'' стоји у саопштењу УК РС.

