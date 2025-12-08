Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

Извор:
АТВ
08.12.2025
19:40
Коментари:0
У музичком пројекту Croatia Records је са Краљевским филхармонијским оркестром (Royal Philharmonic Orchestra) из Лондона поново оживјела нека ванвременска дјела популарног аутора Ђорђа Новковића.
Хитови као што су пјесме Зора је, Остала си увијек иста, Јужњаци, Ако ме оставиш заживјеле су у новом руху, а посебну пажњу су привукле пјесме Мише Ковача. Наиме, легендарни пјевач због свог здравственог стања није више у могућности да пјева, због чега је пјесму Ако ме оставиш отпјевао Петар Грашо. Други хит Ковача, Остала си увијек иста, појавио се у нешто необичнијем издању.
Наиме, за вокал је искориштен оригинални снимак са плоче из 1984. године, док се умјесто самог Ковача појавила његова АИ верзија из младости.
Снимци су врло брзо прикупили хиљаде прегледа, али и позитивних коментара.
Култура
10 мин0
Култура
2 ч0
Култура
3 ч0
Култура
3 ч0
Најновије
Најчитаније
19
40
19
38
19
28
19
26
19
22
Тренутно на програму