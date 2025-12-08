Logo
Large banner

Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

Извор:

АТВ

08.12.2025

19:40

Коментари:

0
Мишо Ковач у АИ верзији појављује се у споту за пјесму "Остала си увијек иста"
Фото: Printscreen/Croatia Records

У музичком пројекту Croatia Records је са Краљевским филхармонијским оркестром (Royal Philharmonic Orchestra) из Лондона поново оживјела нека ванвременска дјела популарног аутора Ђорђа Новковића.

Хитови као што су пјесме Зора је, Остала си увијек иста, Јужњаци, Ако ме оставиш заживјеле су у новом руху, а посебну пажњу су привукле пјесме Мише Ковача. Наиме, легендарни пјевач због свог здравственог стања није више у могућности да пјева, због чега је пјесму Ако ме оставиш отпјевао Петар Грашо. Други хит Ковача, Остала си увијек иста, појавио се у нешто необичнијем издању.

Наиме, за вокал је искориштен оригинални снимак са плоче из 1984. године, док се умјесто самог Ковача појавила његова АИ верзија из младости.

Снимци су врло брзо прикупили хиљаде прегледа, али и позитивних коментара.

Подијели:

Тагови:

Mišo Kovač

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познати хрватски пјевач покушао да се убије: Био сам полумртав

Сцена

Познати хрватски пјевач покушао да се убије: Био сам полумртав

1 год

0

Сцена

Мишо Ковач изашао из болнице

2 год

0

Сцена

Хоспитализован Мишо Ковач

2 год

0

Сцена

Mišo Kovač se vraća na scenu

3 год

0

Више из рубрике

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

Култура

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

10 мин

0
Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

Култура

Објављене номинације за Златни глобус: Погледајте који филм је највећи фаворит за 2026.

2 ч

0
Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

Култура

Запослени у Лувру најавили штрајк: Жале се на лоше услове рада

3 ч

0
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Култура

Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

40

Вјештачка интелигенција вратила легенду у младост: Знате ли о коме је ријеч?

19

38

Клунијев најновији филм стигао на Нетфликс, да ли сте га погледали?

19

28

Објављени језиви снимци разорног земљотреса у Јапану

19

26

Настављене консултације о буџету

19

22

Крњић спријечио усвајање правилника за нови ГП Градишка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner