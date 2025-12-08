Logo
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

08.12.2025

16:32

Коментари:

0
Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара
Фото: Pixabay

Парамаунт Скајденс је објавио контра-понуду од 108,4 милијарде долара за куповину Ворнер Брос Дискаверија, покушавајући да поништи ранију понуду Нетфликса.

Нетфликс је у петак изашао као побједник након недјеља лицитирања са Парамаунтом и Комкастом, осигуравши уговор од 72 милијарде долара за власнички удио у ТВ, филмским студијима и стриминг имовини Ворнер Брос Дискаверија. Нетфликсов приједлог је процијенио студије Ворнер Броса и стриминг мреже попут ХБО-а на око 83 милијарде долара.

netfliks

Наука и технологија

Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара

Али Парамаунтов најновији покушај значи да борба за Ворнер Брос и његову цијењену имовину ХБО и ДЦ Комикс неће ускоро завршити. Нетфликсова понуда долази са накнадом за раскид од 5,8 милијарди долара и вјероватно ће се суочити са интензивном антимонополском контролом. Амерички предсједник Доналд Трамп је током викенда покренуо питања о споразуму. Понуда је већ изазвала оштре критике двостраначких посланика и холивудских синдиката због забринутости да би могла довести до отпуштања и виших цијена за потрошаче.

''Аквизиција Ворнер Броса и Дискаверија је далеко од завршене. Нетфликс је тренутно у вођству, али биће много неочекиваних обрта прије краја. Парамаунт ће апеловати на акционаре, регулаторе и политичаре да покушају да зауставе Нетфликс. Битка би могла бити дуга“, рекао је Рос Бенес, виши аналитичар у Емаркетеру.

Парамаунт остаје један од главних холивудских студија, али његов рекорд на благајнама је неуједначен, са повременим освајањима франшиза које су надокнађене периодима у којима је заостајао за Дизнијем, Универзалом и Ворнер Бросом по учешћу на америчком тржишту, преноси Кликс.

Нетфликс

Коментари (0)
