Битка за Ворнер Брос: Парамаунт има бољу понуду од Нетфликса, нуде 108 милијарди долара

Парамаунт Скајденс је објавио контра-понуду од 108,4 милијарде долара за куповину Ворнер Брос Дискаверија, покушавајући да поништи ранију понуду Нетфликса.
Нетфликс је у петак изашао као побједник након недјеља лицитирања са Парамаунтом и Комкастом, осигуравши уговор од 72 милијарде долара за власнички удио у ТВ, филмским студијима и стриминг имовини Ворнер Брос Дискаверија. Нетфликсов приједлог је процијенио студије Ворнер Броса и стриминг мреже попут ХБО-а на око 83 милијарде долара.
Netflix купује Warner Bros Discovery за 72 милијарде долара
Али Парамаунтов најновији покушај значи да борба за Ворнер Брос и његову цијењену имовину ХБО и ДЦ Комикс неће ускоро завршити. Нетфликсова понуда долази са накнадом за раскид од 5,8 милијарди долара и вјероватно ће се суочити са интензивном антимонополском контролом. Амерички предсједник Доналд Трамп је током викенда покренуо питања о споразуму. Понуда је већ изазвала оштре критике двостраначких посланика и холивудских синдиката због забринутости да би могла довести до отпуштања и виших цијена за потрошаче.
''Аквизиција Ворнер Броса и Дискаверија је далеко од завршене. Нетфликс је тренутно у вођству, али биће много неочекиваних обрта прије краја. Парамаунт ће апеловати на акционаре, регулаторе и политичаре да покушају да зауставе Нетфликс. Битка би могла бити дуга“, рекао је Рос Бенес, виши аналитичар у Емаркетеру.
Парамаунт остаје један од главних холивудских студија, али његов рекорд на благајнама је неуједначен, са повременим освајањима франшиза које су надокнађене периодима у којима је заостајао за Дизнијем, Универзалом и Ворнер Бросом по учешћу на америчком тржишту, преноси Кликс.
