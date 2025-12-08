Оглас за посао постао хит: Плата 3.000 евра, искуство није потребно

08.12.2025
Оглас за посао у Норвешкој убрзано се шири друштвеним мрежама. Ријеч је о понуди која нуди велики број радних мјеста за кандидате без претходног искуства, уз плате које премашују 3.000 евра мјесечно.
Компанија СалМар АСА, један од свјетских лидера у производњи атлантског лососа, тражи стотину радника за своју фарму у Кберви, у регији Фрøyа, пише Диарио Васко.
Према конкурсу објављеном путем мреже ЕУРЕС, нуди се 100 радних мјеста на неодређено вријеме. Нови радници радиће од понедјељка до петка као производни радници, а њихови задаци укључиваће филетирање, паковање, контролу квалитета и одржавање хигијенских стандарда у погонима за прераду, преноси Индекс.хр.
Један од најпривлачнијих елемената понуде свакако је плаћа. Сатница износи 228.46 норвешких круна (око 19.86 евра), што уз радну седмицу од 36.5 сати даје просјечну мјесечну зараду од око 3.000 евра. Износ може бити и већи захваљујући додацима, на примјер 20 % за рад у послијеподневној смјени.
Понуда укључује и три паузе по смјени (једна је плаћена), приступ теретани те могућност прехране за само два евра дневно.
За пријаву није потребно специфично образовање нити претходно радно искуство, иако ће се искуство у преради хране или аквакултури сматрати предношћу. Једини увјет је основно познавање енглеског или норвешког језика. Из твртке напомињу како ће предност имати кандидати заинтересирани за дугорочни останак у Норвешкој. Натјечај је отворен до 31. сијечња 2026. године.
