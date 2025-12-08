Logo
Папрене цијене зимовања: Колико грађани требају издвојити за дан на скијалиштима?

Извор:

Телеграф

08.12.2025

11:50

На познатим скијалиштима дан на стази кошта више од 100 евра, за породицу преко 300.

Како пишу њемачки медији, скијање ће у сезони 2025/2026. бити још скупље. Према подацима АДАЦ-а (АДАЦ), цијене ски-пасова у Европи у просјеку расту за 4,7 процената - нарочито у Швајцарској, гдје дан на стази постаје прави луксуз. Ево гдје ћете сада колико плаћати и која су подручја и даље релативно повољна.

Дан на снијегу никада није био јефтин, али цијене ски-пасова у многим европским областима ове сезоне поново расту. Према актуелном поређењу цијена које је објавио АДАЦ (АДАЦ), карте су у просјеку 4,7 процената скупље него претходне године. Највише је поскупјела Швајцарска гдје поједина подручја лако прелазе границу од 100 евра по дану.

Швајцарска

У алпској земљи Швајцарској цене су, према АДАЦ-у, највише скочиле. Рекордер је Цермат - за једнодневну карту одрасли плаћају 106,39 евра, дјеца 53,73 евра.

Moskva Kremlj

Свијет

Москва чека резултате преговора Америке и Украјине о мировном плану

Нешто јефтинији су Давос Клостерс са скоро 100 евра, и Лакс-Флимс са више од 95 евра за дневну карту за одрасле. У Лакс-Флимсу то представља раст од скоро 25 процената у односу на прошлу сезону, истиче АДАЦ. Породице би такође требало да обрате пажњу на старосне границе: у неким швајцарским областима омладински тариф важи већ од 14 година - и износи и око 70 евра по дану.

За "модел-породицу" од четири члана (двоје одраслих, један тинејџер од 14 година, једно дијете од десет година) швајцарске цијене постају права граница издржљивости: у Цермату један једини дан скијања кошта око 320 евра, а троседмични пас у Цермату или Лакс-Флимсу прелази чак 800 евра.

Њемачка

У поређењу с тим, Њемачка остаје знатно повољнија. У три од осам испитиваних подручја дневна карта за одрасле кошта мање од 50 евра.

На Фелдбергу у Шварцвалду одрасли плаћају 42 евра, дјеца 27 евра - тако је ово подручје најјефтиније по цијени карте за одрасле, али има и знатно мање километара стаза од великих алпских ризорта.

Хирург

Сцена

Пјевачица отишла да оперише младеж, па сазнала да има рак

Балдершванг у Алгоју, са 45 евра за одрасле и 21,50 евра за дјецу по дневној карти, такође спада у повољније. За "модел-породицу" Балдершванг је најјефтинија дестинација у поређењу: заједнички дан скијања тамо кошта 118 евра.

У многим њемачким подручјима, рецимо у Бајершком шумама или у баварским Алпима, укупне породичне цијене значајно су ниже него у великим алпским центрима, пише росенхеим24.

(Телеграф Бизнис)

