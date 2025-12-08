Logo
Large banner

Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети

Извор:

Индекс

08.12.2025

11:48

Коментари:

0
Новац им цури кроз прсте: Четири знака која не знају штед‌јети
Фото: Pixabay

Звијезде откривају да су одређени хороскопски знакови рођени са рупом у џепу, склонији импулсивној куповини и вођењу филозофијом "једном се живи".

Ово су четири хороскопска знака који не знају штед‌јети.

1. Ован

Владар Овна је Марс, планета акције и импулсивности, што се савршено пресликава на њихове финансијске навике.

Када Ован нешто пожели, он то жели одмах. Стрпљење није његова врлина, а чекање на попусте или помно планирање куповине за њега је права мука. Њихов мото је "купи сада, брини касније".

Овнове привлаче новитети, технолошки гадгети и све што им може пружити тренутно узбуђење.

Њихова потрошња често је вођена тренутним хиром, а не стварном потребом.

хладноћа

Савјети

Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Иако су способни зарадити новац својом невјеројатном енергијом, једнако га брзо и потроше на авантуре и задовољства.

2. Лав

Лавови су краљеви Зодијака и обожавају живјети у складу са својом титулом. За њих је живот позорница, а они морају блистати.

То подразумијева луксузну од‌јећу, скупе вечере, раскошне поклоне за драге особе и све што одаје дојам успјеха и гламура.

Штедња за њих значи одрицање од животних радости, што је Лаву готово незамисливо.

Њихова великодушност је легендарна, па ће без размишљања почастити цијело друштво или купити најскупљи поклон.

Иако уживају у трошењу на себе, још више их испуњава када могу усрећити друге. Проблем је што њихов банковни рачун не дијели увијек исти ентузијазам за краљевски начин живота.

3. Вага

Ваге су естете којима влада Венера, планета љепоте и љубави.

Оне имају урођену потребу за складом и окружују се лијепим стварима, што може бити јако скуп хоби.

Било да се ради о дизајнерској од‌јећи, умјетничким д‌јелима или уређењу дома, Вага неће жалити новца како би постигла савршену визуелну хармонију.

Њихов проблем није обавезно импулсивност, већ неодлучност и жеља да угоде себи и другима.

Често ће купити нешто само зато што је лијепо, а не зато што им је потребно.

Склоне су и друштвеним догађањима, изласцима и културним манифестацијама, што додатно оптерећује њихов буџет.

4. Стријелац

Стријелац је вјечни оптимиста и авантуриста Зодијака. Њих не привлаче толико материјалне ствари колико искуства.

Путовања, едукације, концерти, егзотичне вечере - то је оно за што Стријелци живе и за што су спремни потрошити и посљедњи новчић.

Вјерују да ће се новац увијек некако створити, па се не оптерећују превише штедњом за будућност.

Њихова филозофија је да су успомене и проживљена искуства једино право богатство.

Због тога ће радије уложити у ласт-минуте авионску карту него у пензиони фонд.

Њихова спонтаност и жеља за слободом често их доводе у финансијски ризичне ситуације, али они се због тога ријетко брину, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Моћан транзит промијениће сваки хороскопски знак пред сам крај 2025. године

Занимљивости

Моћан транзит промијениће сваки хороскопски знак пред сам крај 2025. године

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Имају око за детаље: Три хороскопска знака којима ништа не промиче

2 ч

0
Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

Занимљивости

Психолог тврди: Лагали су вас, ово нису најбоље године - напротив

3 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Шта вам звијезде предвиђају за данас?

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

53

Оставила мачку саму и горко се покајали: Мила се попела на јелку и направила хаос

12

48

"Побићу вас све": Ученик основне школе пронашао пријетећу поруку

12

38

Хаварија на мрежи: Становници остали без воде

12

37

Повријеђена дјевојчица у саобраћајној незгоди у Зворнику

12

27

Пуцњава у трговачком центру, полиција одмах реаговала

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner