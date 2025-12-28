Материце – мајка је највећа светиња

Извор:
Мајка је највећа светиња. А мајке су, на празник Материце, испуниле православне храмове до посљедњег мјеста. У молитви и тишини, уз своју дјецу и породицу, обиљежиле су велики празник. Са мајчинством се ништа не може мјерити.
"Прелијеп, сада разумијем и своју мајку. Ово ми је прво дијете, четири мјесеца", каже Јелена Благојевић Теслић .
"Све мајке волим. И увијек кажем дјеци прво Бог, па мајка, па онда даље ко хоће" рекла је Тривуна Бутковић Теслић.
"Идем на молитву, причестимо се, окупимо у оволиком броју. Помислим она сву нашу дјецу, мајке, очеве, пошто су сви празници пред Божић, празник породице, окупљања", рекла је Мирјана Миловановић Теслић.
Материцама се највише радују дјеца. Дан је то када везују мајке, а оне се ослобађају поклонима.
"Ми сваке године вежемо маму, и ове године ја сам на примјер добила техничку оловку, а она је добила шминку. И добијемо по неки слаткиш", каже Ана Алексић Теслић.
"Ја увијек маму завежем за ноге, моја сестра за руке и онда чекамо да нам да, некад када имамо неку жељу шта хоћемо да купи, а некада паре", каже Сташа Лукић Теслић.
"Ја свежем маму за руке и добијем слаткише.Софија, кога волиш највише на свијету? Маму", рекла је Софија Јовић Теслић.
Обичај "везивања" представља нераскидиву везу породице. А мајка је темељ од којег све почиње. Свети владика Николај жички говорио је да је мајка биће најсличније Богу.
"И да су страдања саме мајке и жртва коју подноси за своју дјецу страдања најсличнија страдањима Господа Исуса Христа за читав људски род. Такође, он каже, ако не спознамо мајчинску љубав, тешко нам је да упознамо и љубав Божију", рекао је Љубиша Савић ђакон при храму Пресвете Тројице Теслић.
Све то говори о улози мајке која нема цијену. Мајке која је стуб сваке породице и без које нема ни живота.
Мајкама дугујемо све. Дале су нам живот, први откуцај срца, загрљај, љубав и снагу коју често ни саме не знају да имају. Мајчинска љубав ништа не тражи заузврат, а жртва је свакодневна. И зато не само данас, већ сваког дана, мајкама можемо само рећи безгранично хвала.
