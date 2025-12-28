Папрене цијене уочи предстојећих празника

Извор:
АТВ
28.12.2025
19:18
Коментари:0
Папрене цијене за предстојеће празнике. Скупе туре пића у угоститељским објектима. Пар тура за час дође до вртоглавих 100 КМ.
Све више грађана се одлучује на прославе на отвореном или у четири зида са најближима јеp радовање празницима данас кажу злоупобљавају угоститељи и трговаци. Мало непажње и која чашица више претвориће се у празан новчаник.
„Сви дижу цијене они хоће да за тих пар дана зараде за три мјесеца што би зарадили“,
„Цијене у угоститељским објектима су превисоке стварно и то је увијек тако више цијене по 10 до 20 одсто“,
„Празнике славимо једва не знам како успијевају људи да измире све трошкове“,
„Пензионер сам ја се пружим колико се могу покрити скромно кући ћу чекати цијене су превисоке за наше пензије и плате“ ,
„Одлучујем се за прославу у са породицом а има и на тргу фин програм мислим да се то може све организовати са мало пара“,
„Мислим да су поскупљења велика цијене расту неосјетно и празнична корпа је виша него у ранијем периоду“, неки су од коментара грађана.
Угоститељи се правдају да цијене расту због велике потражње. Долазак страних туриста кажу приморао је угоститеље на повећање цијена. Криве систем и залажу се за бољи животни стандард док Бањалучани постају жртве све већих празничних поскупљења.
„Реално знамо да је то нашем становништву скупо али смо најповољнији у региону за странце дошли смо до зида и мислим да требамо радити на побољшању стандарда и једино тако те цијене можемо да издржимо“, рекао је Горан Куртиновић, члан УО Удружења послодаваца угоститељства и туризма Републике Српске "Хорека".
Већи трошкови хране, куповине поклона додатно оптерећују ионако танак кућни буџет већине породица у Републици Српској. Продавци истичу да упркос инфлацији људи за празнике издвајају новац. Кажу да се људи не жале али да су трошкови живота порасли у односу на прошле године.
„Иако је инфлација то је традиција људи ће иако немају трудити се да приуште себи и јер за дане прославе човјек ће ако и ако нема позајмити да би прославио“, каже Зора Јањетовић, продавац.
„Људи се припреме увијек без обзира на све некад кажу за шарана да је скуп али ми им изађемо у сусрет са попустима“, рекла је Љиљана Вујиновић, продавац.
Из Удружења потрошача истичу да иако статистике показују да се у децембру троши више него током остатка године, стварност за велики број грађана остаје непромијењена, жеље често премашују могућности.
„Бања Лука се изградила као врло популарна дестинација за прославу новогодишњих празника то доводи до повећања цијена и услуга то не представља проблем толико посјетиоцима колико домаћим туристима“, рекао је Душан Срдић, предсједник Удружења потрошача “Реакција”.
Грађанима остаје да у празничним данима штеде и не троше, јер треба дочекати фебруар.А када се раските јелке и прође празнична еуфорија, редукује се и потрошња. Купују се углавном основне намирнице и чека плата али do фебруарa је још пуно изазовних дана и ноћи.
Најновије
Најчитаније
20
21
20
09
19
53
19
41
19
35
Тренутно на програму