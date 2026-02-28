Logo
Орбан: Нови систем безбједности градити са Русијом

Извор:

СРНА

28.02.2026

16:14

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/Zoltan Mathe/MTI via AP

Урушени европски систем безбједности захтијева изградњу новог, који би укључивао Русију и споразум о контроли наоружања, изјавио је мађарски премијер Виктор Орбан.

"Потребан нам је нови европски систем безбједности који ће замијенити урушени стари. Онај чији смо дио сви ми, земље Европе, укључујући Русију, и који би постојао као равнотежа снага, осигуравајући дугорочну безбједност за све", рекао је Орбан на предизборном скупу у Естергому.

Он је нагласио да споразум о контроли наоружања мора да буде дио новог система безбједности.

Тагови :

Виктор Орбан

Русија

Мађарска

bezbjednost

