ХОРОР! Мушкарац убио девет особа, међу њима четворо његове дјеце

Извор:
СРНА
28.12.2025
20:21
Коментари:0
Девет лица, међу којима је петоро дјеце, убијено је данас у нападу мушкарца са оштрим предметом у округу Комвејне на сјеверозападу Суринама, преноси Ројтерс.
Шесто дијете и једна одрасла особа су повријеђени и превезени су на лијечење.
Званичници су рекли да је међу жртвама и четворо дјеце нападача, који је ухапшен, а он је напао и полицију оштрим предметом.
Истражиоци су навели да се осумњичени дуже вријеме суочавао са психичким проблемима који су допринијели распаду његовог брака. Дјеца су повјерена њему на старање.
Комшије су испричале да је напад почео након што се осумњичени преко телефона посвађао са супругом са којом више није живио. Потом је напао своју дјецу ножем, као и комшије у њиховим кућама.
