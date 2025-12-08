Logo
Ево како се изборити са слабом циркулацијом

Ево како се изборити са слабом циркулацијом
Фото: Pixabay

Стално су вам хладне ноге, а циркулација је лоша? Рјешење нису вунене чарапе, већ 1 намирница из шпајза.

Слојевито облачење, топли напици, вунена одјећа, удобна непропусна обућа, капе, шалови, рукавице, не помажу? Пређите на биљна рјешења!

Подстиче циркулацију, а најбоље га је јести сировог, али можете га додавати и салатама, чорбама, печењима, риби…

Љуте папричице

Одличан штит против прехлада, а подижу и температуру. У Италији и Кини посебно их користе за бољу циркулацију. У неким хладнијим областима људи у ципеле и чарапе убацују мало мљевене љуте папричице да би се ослободили осјећаја хладних ногу. Најбоље је да, као они, поспете мало мљевене кајенске папричице по ногама и обучете топле памучне чарапе, па тек онда чизме.

Цимет

Цимет добро дјелује против згрушавања крви и зато је одличан за бољу циркулацију. Уврстите га у топле напитке, али и у кексиће и јутарње пахуљице, пише Крстарица.

Ђумбир за хладне ноге

Најбољи “грејач” међу чајевима је свакако ђумбир. Можете направити и купку, тако сто прво сипате кашику мљевеног ђумбира (или 200 гр сјецканог свјежег ђумбира) у 2 литре воде и ставите на шпорет да прокува. Скините са шпорета, па оставите поклопљено 15 минута, па проциједите и додајте у каду са топлом водом. Чај је, такође, одличан “гријач”, а можете га комбиновати са лимуном за бољи укус.

Коментари (0)
