Неслагања већине у Гацку, Вујовић из ДНС-а без подршке

08.12.2025
Осма сједница Скупштине општине Гацко, која је у четвртак прекинута због незадовољства одборника СДС-а, који заједно са ДНС-ом чине скупштинску већину, данас је настављена. Међутим, већина ни овог пута није успјела да се усагласи око професионалног статуса потпредсједника Скупштине, Срђана Вујовића из ДНС-а.
На тајном гласању, Вујовић није добио подршку већине. За његов професионални статус гласало је девет одборника већине, што није било довољно да одлука буде усвојена. У тренутку гласања, одборници СНСД-а нису били присутни у сали.
Послије полусатне паузе, сједница је настављена. Пред одборницима су кључне тачке ребаланс буџета за ову годину, нацрт буџета за наредну, као и кредитно задужење. За ребаланс буџета гласало је 10 одборника скупштинске већине.
Сједници не присуствују одборници ДЕМОС-а, СПС-а и Прве СДС.
