Извор:

АТВ

07.12.2025

19:25

Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу
Фото: АТВ

У Теслићу се гради нови ватрогасни дом. И локација је нова – преко пута Основне школе "Вук Караџић", тик уз кружни ток. Олакшаће то посао ватрогасцима и омогућити бржи излазак на терен у хитним ситуацијама.

"Очекујем много боље услове за рад и функционисање. Овдје ватрогасци бораве 24 сата тако да ово нам је други дом и друга кућа буквално", рекао је Весељко Багић, ватрогасац из Теслића

А на тој "кући" ватрогасаца грађевински радници су се прихватили посла. Радови су, за ову годину, у завршној фази.

"Завршено је добрим дијелом покривање крова и панела. Сада радимо овај задњи дио осматрачнице. Радимо грађевинске радове, бетонску конструкцију и плочу", рекао је Ђуро Гаврић, руководилац градилишта.

Радови на изградњи ватрогасног дома почели су прошле године. Ватрогасцима је нови дом био пријеко потребан. Стари објекат, у којем тренутно раде, је неуслован, а излазак на терен отежан због фреквентне саобраћајнице уз коју је смјештен.

Барбара Витез

Србија

Породици стизале информације да је виђена у Мађарској: Мистерија нестанка Барбаре

"У приземљу има око 550 квадратних метара корисног простора, изнад се налази простор гдје ће да бораве ватрогасци, а поред је ватрогасни торањ. Овдје имамо шест великих гаража за ватрогасна возила, поред три гараже за мања ватрогасна возила. Планирано је да поред буде сервис ватрогасне опреме", рекао је Саво Бубић, старјешина Ватрогасно-спасилачке јединице Теслић.

У плану је да ватрогасни дом буде завршен за годину дана. За радове ће, из градског буџета, бити издвојено нешто више од пола милиона марака.

Теслић

Ватрогасци

