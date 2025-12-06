Како ће Требињци дочекати Нову годину?

Аутор:Бојан Носовић
06.12.2025
19:15
Коментари:0
Док под платанима пију кафу окупани сунцем и изненађени високим температурама у сред децембра јужњаци се сјете да им Нова година куца на вратима. Понуда у граду и у комшилуку никад боља а избор никад тежи.
"Кућна атмосфера ове године. А на тргу Рада Манојловић? Па нисам размишљала али супер је што има та могућност","Ја се надам да ћу возити Раду Манојловић на концерт с обзиром да ћу радити у таксију другу смјену то ће бити узбудљиво", "У породичној атмосфери ћемо дочекати нову годину у Билећи", "Добри су ове године проводи али нама је најљепше кући. Да ли би сте дошли у Требиње? Можда видјећемо", рекли су грађани.
Десет испод нуле напољу запјеваће у најлуђој ноћи Рада Манојловић, Херцеговци и градски челници сигурни да се Радини стихови неће обистинити јер тако дебео минус нико не жели. А сви желе плусеве, поготово у новчаницима и касама.
"Сматрам да ће све да буде пуно и да ће све да прође у најбољем могућем реду што је најбитније и да ће нас вријеме послужити, то је период када су ниске температуре и ако буде лоше вријеме сигурно је да ће бити и мање људи. Ево већ према информацијама које смо добили из ТО већ се тражи кревет више", казао је градоначелник Требиња Мирко Ћурић.
Да се тражи кревет више показује и Букинг а АТВ-у то потврђује и први човјек требињске Туристичке организације.
"Смјештаја је све мање, букинг платформа, која је најмодернија. је сада на неких 70 или 80 доступних апартмана од укупно 700 или 800 колико их има. Позивам све да резервишу свој смјештај јер дешава се што се ближи термин Нове године и божићних празника да цијене иду. Какве су сада? Цијене су у распону од неких 50, 60 до 120 евра", изјавио је директор ТО Требиње Јовица Милошевић.
Требињски челници кажу да није лако парирати комшијама, туристичким метрополама у окружењу. Ипак успијевају, осим Раде Манојловић која пјева у најлуђој ноћи јужњацима ће запјевати и Хари Мата Хари већ прве вечери нове 2026 године.
Осим ноћи биће весели и празнични дани у Требињу, овдје е планира новогодишњи базар који почиње 26 децембра, све ће бити испуњено правим домаћим херцеговачким производима а и пјеваће херцеговачки пјевачи.
