Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

Отварање граничног прелаза Градишка, које би требало бити одржано 11. децембра, није угрожено иако Управни одбор Управе за индиректно опорезивање није усвојио измјену Правилника о унутрашњој организацији УИО, пише "Вечерњи лист" издање за БиХ.
"Вечерњи" пише да ће без обзира на препуцавања везана за сазивање сједнице Управног одбора свечана церемонија отварања граничног прелаза бити одржана.
Такође наводи сазнања да би редовна сједница Управног одбора УИО требало да буде одржана у понедјељак, 8. децембра.
Измјене правилника су потребне да би се један број људи из УИО пребацио на нови царински терминал, а све је запело због начина сазивања сједнице Управног одбора УИО.
Члан Управног одбора из ФБиХ Зијад Крњић, који је до сада два пута гласао против измјена правилника, рекао је да је био против само зато што су сједнице на којима је расправљано о овом питању одржаване у онлајн формату.
УИО је након усвајања измјена Правилника потребно 48 часова да обезбиједи услове и спреми све за почетак рада новог граничног прелаза.
- Ако би се у понедјељак донијела одлука о измјенама Правилника, то би оставило сасвим довољно времена УИО да испуни све неопходне услове како би гранични прелаз био оперативан - наведено је у тексту.
