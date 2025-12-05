Logo
Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

05.12.2025

22:31

Појачана је фреквенција путничких возила на улазу у БиХ на граничним прелазима Брод, Доња Градина, Велика Кладуша и Костајница, саопштио је Ауто-мото савез Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања за путничка возила нису дужа од 30 минута.

Из АМС-а упозоравају возаче да ниска облачност и смањена видљивост због кише отежавају одвијање саобраћаја на већини путева у Републици Српској и ФБиХ.

"Савјетујемо максималан опрез и прилагођену брзину тренутним временским условима", наведено је у саопштењу.

