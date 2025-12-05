Бојић: Измјеном Закона о грађењу убрзавамо административне процедуре

Извор:
РТРС
05.12.2025
16:23
Једна од тема консултације предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и Савеза општина и градова Српске у вези са израдом републичког буџета за наредну годину, била је измјена Закона о грађењу, чиме се убрзавају све административне процедуре у локалним заједницама, истакао је за РТРС градоначелник Лакташа и потпредсједник Савеза Мирослав Бојић.
- Одличан, конструктиван састанак јуче са премијером Републике Српске Савом Минићем, везен за буџет за 2026. годину. Испред Савеза општина и градова, били смо нас тројица градоначелника и морам да кажем да је састанак био изузетно добар - додао је Бојић.
Он је навео да је било више тема.
- Једна од тема је била измјена закона о грађењу који је, покренут од стране Министарства за просторно уређење и грађевинарство. Морам да кажем да је то само било један нацрт закона, односно, жеља Владе Српске да се убрзају све административне процедуре у локалним заједницама и да кажем како да се изађе у сусрет, поготово у привредницама, да те све ствари буду брже, експедитивније, што је нормално. Имамо у одређеним локалним заједницама, имамо застоју, кад су у питању регулисање планове и грађевинске дозволе - каже Бојић.
Када је ријеч о помјерању граница, када је у питању издавање грађевинских дозвола, а који је у надлежности министарства, Бојић додаје да се тај дио не мијења.
- Исто тако смо се усагласили да не би губили вријеме на процедурама и давања сагласности на регулационе планове да се и тај дио не мијења, али оно дефинитивно што смо сви сагласни и ми испред градова и општина, а то је да код свих локалних заједница у којима имамо застој код усвајања регулационих планова, покретања, код издавања грађевинских дозвола, да ту морамо да дамо свој максимум и да у случају да дођемо у такву ситуацију, да онда такви документи иду даље у Министарство за просторно уређење и грађевинарство - каже Бојић.
Додао је да види да се ствара одређен наратив кад је у питању тај закон.
- Значи сваки закон мора да прође одређену процедуру, треба да неке ствари побољшамо и сви смо за то да ствари које су добре да треба да их даље уврстимо у процедуру. Такође треба и да их измијенимо и унаприједимо због интереса људи који су и грађевинарству, односно да унаприједимо тај сектор. Тако да нема ту никаквих проблема. Ми смо усагласили да се ове ствари што се тиче саме квадратуре за издавање грађевинских дозвола не мијењају, да се за регулационе планове не мора давати сагласност Министарства, јер на тај начин успоравамо процедуре. Али исто тако смо сви сагласни да гдје застану процедуре и буде ћутање администрације, да онда те процедуре иду даље на обраду у Министарство како би се то убрзало - истиче Бојић.
