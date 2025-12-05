Ухапшен Словенац који је украо главу са Титовог споменика

Извор:
Танјуг
05.12.2025
16:18
Словеначка полиција пронашла је мушкарца који је у Велењу "скинуо" главу са споменика Јосипу Брозу Титу, а потом је утоварио у гепек аута и отишао.
Из Полицијске станице Цеље су за хрватски портал 24 сата рекли да је кривац 49-годишњи Словенац који је на аутомобилу имао двије различите хрватске таблице.
"Ноћас је грађанин Велења назвао Полицијску станицу и дојавио да је у близини музичке школе уочио мушкарца како је у ауто марке шкода кодијак тамније боје, утовара већи метални предмет, а потом се одвезао у смјеру раскрснице... Полиција је брзо након дојаве на Цести Симона Блатника зауставила 49-годишњег возача путничког возила које је одговарало опису грађанина", рекла је Милена Трбулин, портпаролка Полицијске станице Цеље и захвалила грађанину на дојави.
Наведено је да су на возилу биле постављене двије различите хрватске регистрарске таблице.
"Код грађанина, с подручја Полицијске станице Велење, у пртљажнику је пронађена глава бронзане скулптуре Јосипа Броза Тита с Титовог трга у Велењу. Ријеч је о бронзаној скулптури високој више од шест метара. У наведеном случају ријеч је о за сваку осуду вриједном чину скрнављења културне и историјске баштине", саопштено је за хрватски портал.
У току је, наводи се, прикупљање информација у вези сумње на почињење кривичног дјела оштећења или уништења ствари које имају посебну културну важност или природну вриједност према члану 219. Кривичног закона - 1, као и утврђивање свих осталих околности наведеног догађаја.
