У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Извор:

Агенције

05.12.2025

13:03

У Хрватској траже забрану уласка Зукану Хелезу

Никола Грмоја, посланик у Сабору из редова Моста, осудио је изјаве министра обране у Савјету министара БиХ Зукана Хелеза.

Хелез је у интервјуу за ТВ Хајат хрватску европарламентарку Жељану Зовко и Макса Приморца, чиновника фондације блиске администрацији Доналда Трампа, назвао "усташким копиладима", а за Зовко додатно рекао да је "полуретардирана".

"Свједоци смо у посљедње вријеме што све ради 'полуретардирана' Жељана Зовко, која се упорно мијеша у унутрашње ствари БиХ, и то су та 'усташка копилад'. Ала она, ала онај Приморац који у Вашингтону упорно лобира да се подијели БиХ.

Ја му желим поручити, можда им је била нека шанса у рату, када су били надмоћни, али ево, и тада су наши сјајни бранитељи обранили БиХ. Сада немају никакве шансе. Сада би, сигурно, двије трећине грађана БиХ стале у обрану државе и поручујем им да се овдје завршава судбина БиХ и нитко други је неће рјешавати него њени грађани", изјавио је Хелез.

Грмоја се огласио на Фејсбуку

Грмоја је позвао хрватске институције да реагују.

- Недавно је својим потезима показао како симпатизира Иран, данас се обрушио на хрватског посланика у Европском парламенту и америчког држављанина, а право питање је што тек слиједи. Позивам институције Републике Хрватске да Хелезу и сличнима забране улазак у Хрватску и на тај начин покажу што мисле о његовом скандалозном иступу. Наш стратешки национални интерес је пуна равноправност Хрвата у Босни и Херцеговини, а с обзиром на све што се догађа, постаје све јасније да је трећи ентитет нужни минимум за постизање те равноправности. Без обзира на Зукана и сличне, сигуран сам да ћемо се изборити за своју равноправност и тако дати допринос стабилнијој и уређенијој Босни и Херцеговини", написао је Грмоја на Фејсбуку.

Зукан Хелез

Жељана Зовко

