ХНС о срамној изјави Зукана Хелеза: "Шокантан наступ да не прође некажњено"

Хрватски народни сабор /ХНС/ БиХ оцијенио је да запаљива реторика и говор мржње министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза усмјерен против европског посланика Жељане Зовко и члана Херитиџ фондације Макса Приморца представљају примитивне пријетње и доказ недораслости те чин кривичног дјела.
Из ХНС-а БиХ истичу да би Хелез, као министар чија би трајна опредијељеност требала да буде заштита мира и стабилности те сарадња с властима партнерских земаља, нажалост свих становника БиХ, није дорастао цивилизованом политичком дијалогу нити функцији коју обавља, спуштајући се на ниво празних пријетњи, запаљивог изражавања и примитивних увреда усмјерених према припадницима хрватскога народа.
Указујући да се министар Хелез није користио само дегутантном реториком већ и кривичним елементима изазивања националне, расне и вјерске мржње, раздора и нетрпељивости, из ХНС-а апелују на надлежне да овај, како су навели, шокантан иступ не прође некажњено.
У саопштењу се указује на поражавајућу чињеницу да међународни званичници данас боље разумију историју, уставно уређење и савремене потребе БиХ од њеног министра.
"Као легитимни представници Хрвата, апелујемо на остале домаће представнике да се умјесто запаљивом реториком, искривљавањем историје и ад хоминем увредама својих неистомишљеника посвете европској БиХ и напорима за побољшавање односа између конститутивних народа", истичу из ХНС-а.
Из ХНС-а изражавају жаљење због вербалног напада на Зовкову и Приморца, којима захваљују за континуирани допринос заштити и развоју европске будућности БиХ, те истичу да ће наставити да спроводе европски пут БиХ.
Предсједавајућа Савјета министара Борјана Кришто упозорила је да увредљиви коментари које је министар одбране Зукан Хелез изнио на рачун посланика у Европском парламенту Жељане Зовко штете међународној репутацији БиХ и поткопавају вриједности демократског дијалога.
"Овакви иступи представљају озбиљно одступање од стандарда јавне комуникације те нису у складу са начелима професионалне и политичке одговорности које захтијева обављање највиших дужности", истакла је Криштова.
Она је нагласила да је заштита интегритета институција БиХ и очување њиховог угледа основна обавеза сваког званичника.
"Изјаве које вријеђају или лично дискредитују представнике институција, било домаћих или европских, нарушавају повјерење јавности, штете међународној репутацији БиХ те поткопавају вриједности демократског дијалога", рекла је Криштова.
Она је истакла да Савјет министара остаје у потпуности посвећен промоцији највиших демократских, етичких и професионалних стандарда у јавном простору, саопштено је из Канцеларије предсједавајуће Савјета министара.
Хелез је рекао за федералне медије да су Жељана Зовко и виши научни сарадник "Херитиџ фаундејшна" Макс Приморац "усташка копилад", да су "задојени фашизмом" и да "лажима и исламофобијом" покушавају да "отворе приче о прекрајању БиХ" и "реализују агресорске и фашистичке идеје".
За Зовко је рекао и да је "полуретардирана", да се упорно мијеша у унутрашња питања БиХ, а да Приморац у Вашингтону лобира да се подијели БиХ.
